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"Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi"

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

Muğla'da, Türk turizm sektöründe dönüşümün ele alındığı Turizm 4.0 Zirvesi yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi" düzenlendi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (GESİFED) desteğiyle Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BESİAD) ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde yapılan zirveye turizmciler yoğun ilgi gösterdi.

Zirvede konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, baş döndürücü hızla gerçekleşen teknolojik gelişmelerin tüm sektörleri etkilediğini, bu sektörlere yenilikler ve değişimler getirdiğini söyledi.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak müşteri davranışlarının ve beklentilerinin de değiştiğine işaret eden Civelek, "Değişen, gelişen koşullara, artan rekabet ortamına, müşteri beklentilerine ve davranışlarına dinamik şekilde yenilikçi yaklaşımlarla cevap verebilmek için tüm sektörler teknolojiye ve dijital dönüşüme yatırım yapmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da dünyanın büyük değişim ve dönüşüm sancısı yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgede yaşananların büyük belirsizlikler yarattığına dikkati çeken Turan, "Ticari savaşlarıyla başlayan yeni korumacı tedbirler, ülke ekonomilerinde derin sarsıntılara neden oluyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, içeride ve dışarıda sorunları çözmeye çalışıyor, öngörü yapmak giderek zorlaşırken küresel rekabetteki müzik ve dansın ritmi de değişiyor." ifadesini kullandı.

Teknolojinin her alanında başlattığı endüstri 4.0 devriminin ekonomilerde iş yapma modellerine dönüştürüldüğünü anlatan Turan, TÜRKONFED olarak bu dönüşümü ekonomiler için kaldıraç olarak gördüklerini vurguladı.

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant da Türk turizm endüstrisinin pek çoğu UNESCO tarih mirasına girmiş tarihi kalıntılarıyla ve doğa mucizesi yeşil mavi örgüsüyle maksimum verimi yakalaması gerektiğini dile getirerek, sanal dünyada parmak ucuyla tatil seçen dünya vatandaşlarına ülkeyi daha verimli sunmak gerektiğini söyledi.

BESİAD Başkanı Emre Köroğlu da yapay zeka teknolojisinden korkmamak aksine bu gelişmeyi çok iyi şekilde yönetmek gerektiğini ifade etti.

Zirvede, Türk turizminde yatırım stratejileri, sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, endüstri 4.0 ile turizm ilişkisi, yeni turist davranışları ve eğilimleri, destinasyon yönetimi ve pazarlamasında medya ile dünyada değişen otelcilik endüstrisi gibi konular ele alındı.

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