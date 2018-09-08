Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Türk Turizminde Dönüşüm Turizm 4.0 Zirvesi" düzenlendi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (GESİFED) desteğiyle Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BESİAD) ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde yapılan zirveye turizmciler yoğun ilgi gösterdi.

Zirvede konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, baş döndürücü hızla gerçekleşen teknolojik gelişmelerin tüm sektörleri etkilediğini, bu sektörlere yenilikler ve değişimler getirdiğini söyledi.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak müşteri davranışlarının ve beklentilerinin de değiştiğine işaret eden Civelek, "Değişen, gelişen koşullara, artan rekabet ortamına, müşteri beklentilerine ve davranışlarına dinamik şekilde yenilikçi yaklaşımlarla cevap verebilmek için tüm sektörler teknolojiye ve dijital dönüşüme yatırım yapmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da dünyanın büyük değişim ve dönüşüm sancısı yaşamaya devam ettiğini kaydetti.