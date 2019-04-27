Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Gökhan Artan / (DHA) - Türkiye’ye yılda 500 bin Çin vatandaşının gelmesine yol açacak müjdeli haber Çin’deki havayolu şirketlerinden geldi. Pandaların ana vatanı olan Çengdu şehrinden İstanbul’a 30 Nisan’da seferlere başlayacak olan Sichuan Havayolları sonrası, China Southern Havayoları da yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan ve Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul’a uçuşlar yapacak.Çin’den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul’a uçuş yapmasıyla Çinli turist sayısı da yılda 500 bine çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye’ye geldi.Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken iki ülke de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor.Çin’in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines’ın bir süre önce Pekin’den haftada üç kez İstanbul’a yeniden uçmaya başlaması turist sayını da olumlu yansımaya başladı.Bunun yanı sıra Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısını yılda 500 bine çıkaracak hava köprüsünün daha da artması yönünde önemli girişimlere de imza atıldı.