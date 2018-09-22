"Türk turizminin helal turizmden aldığı pay artıyor"

İSTANBUL (AA) - HalalBooking Satış ve Pazarlama Direktörü Ufuk Seçgin, Türk turizm sektörünün helal turizm pazarından aldığı payın her geçen gün arttığını belirterek, "HalalBooking olarak, 2017 yılında Türkiye'ye 35 bin kişi gönderdik. 2018 sonunda bu sayı 75 bin olacak." ifadesini kullandı.

Seçgin, yaptığı yazılı açıklamada, helal turizm pazarını değerlendirdi.

Türk turizm sektörünün helal turizm pazarından aldığı payın her geçen gün arttığını vurgulayan Seçgin, HalalBooking olarak, 2017 yılında Türkiye'ye 35 bin kişi gönderdiklerini, sayının bu yılın sonunda 75 bin olacağını bildirdi.

Seçgin, helal turizmi sadece Avrupa'daki Türklerin değil, dünyanın birçok ülkesindeki Müslümanların tercih ettiğini belirterek, "Türkiye'nin dünyada giderek yükselen bu pazardaki payını artırması çok önemli. 2017-2018 Küresel İslami Ekonomi Raporu'na göre, küresel Müslüman seyahat harcaması 2016'da 169 milyar dolardı. Söz konusu rakamın 2022 yılına kadar yıllık yüzde 9'luk artışla 283 milyar dolara çıkması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.