Türk ürünleri Moskova'daki fuarda tanıtıldı

Rusya Federasyonu'nun yaş meyve sebze sektörünün en önde gelen pazarı olduğunu anımsatan Kalyoncu, dolayısıyla bu pazardaki tanıtım çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizdi.

Kalyoncu, fuar süresince 100'ün üzerinde alıcı firmanın, Türk firmalarından ürün tedariği konusunda talepte bulunduğunu, bunları ilgili üyelere iletilerek Rusya ile ihracatın daha da artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

İhracatın daha da artması konusunda ticarette yaşanan sorunların çözümü için yetkililerle de görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kalyoncu, iki ülke iş adamları arasındaki ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaştırılması için engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini anlattı.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na gıda sektöründen en fazla yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edildiğini belirterek, ikinci sırada fındığın yer aldığını, son yıllarda ise dondurulmuş balık ihracatına da başlandığına işaret etti.

Amaçlarının, Rusya Federasyonu'nun belirlediği standartlara göre üretim yapan bölgedeki tüm gıda ürünlerinin bu ülkeye ihracatının yapılması olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bu amaçla fuara katılarak bölge firmaları ve ürünlerinin tanıtımını yaptık. Yaş meyve sebze ürünleri yanında, Türk çayının da daha çok Rusya Federasyonu piyasasına girmesi için çalışma gerçekleştirdik. Rusya'dan, Karadeniz'de yetiştirilen Karadeniz somonuna çok önemli talep olmasına rağmen, Rusya makamlarının firma kısıtlaması yapması ve izin talep eden firmaların izinlerinin henüz çıkmaması nedeniyle balık ihracatı istenilen düzeyde başlayamadı. Bu konuya ilişkin de yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca, yaş meyve sebze ürünleri kontrollerindeki işlemlerin çok ağır yürümesi ve ürünlerin günlerce kapılarda bekletilmesi de ticareti olumsuz olarak etkiliyor. Yetkililerden, Türkiye-Rusya dostluk ve müttefik ilişkilerinin en üst düzeyde seyrettiği durumun dikkate alınarak, bu olumlu havanın aynen ticari ilişkilere de yansıması gerektiğine vurgu yaptık."

