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"Türk ürünleri Nijerya'da marka haline geldi"

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Biray Grup Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıkan: - "Çinliler kendi kalitesiz kapılarını Türk kapısı olarak satıyor ve üzerine 'Made in Turkey' yazıyor ama kasalarında çıkan kağıtlar Çin malı olduğunu kanıtlıyor" - "Türk firmaları Nijerya'da kaliteli işler çıkarmaya başladı ve bazı ihalelerde kapıların Türk malı olması şartı koşuluyor. Bu bizim için gurur verici"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da birçok projeye imza atan Biray Grup Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıkan, Türk ürünlerinin Nijerya'da bir marka haline geldiğini ve bu kazanımın korunması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Nijerya'da 2002'den beri elektrik, inşaat, kapı, pencere ve su sistemleri üzerine çalışan iş adamı Arıkan, ülkedeki ticari yatırım imkanlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk mallarının kalitesi ve uygun fiyatları nedeniyle Nijerya'da rağbet gördüğüne dikkat çeken Arıkan, özellikle Çinli ve Alman firmaların Türk mallarını kendi mallarıymış gibi tanıtıp sattıklarını söyledi.

Arıkan, "Nijerya Su İşleri Genel Müdürlüğünden bir heyeti Türkiye'ye götürdük ve oradaki su pompası ürünlerimizi tanıttık. Nijeryalı yetkililer, bu pompaları ülkelerinde Almanların, kendi ürünü olarak tanıttığını söyledi. Yani Alman firmaları su pompasını Türklerden alıyor ve üzerindeki etiketi değiştirip kendi pompaları gibi satıyorlar." dedi.

Çinli firmaların da aynı yöntemi denediğine dikkat çeken Arıkan, "Türk ürünleri Nijerya'da marka haline geldi. Çinliler de kendi kalitesiz kapılarını Türk kapısı olarak satıyor ve üzerine 'Made in Turkey' yazıyorlar ama kasalarında çıkan kağıtlar Çin malı olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

- İhalelerde Türk malı kullanılması şartı koşuluyor

Nijerya'da Türk malının kalitesinin artık tartışılmaz bir düzeye geldiğinin altını çizerek, "Türk firmaları Nijerya'da kaliteli işler çıkarmaya başladı ve bazı ihalelerde kapıların Türk malı olması şartı koşuluyor. Bu bizim için gurur verici bir durum." diye konuştu.

Arıkan, Türk malının yakaladığı bu ivmenin önemine işaret ederek, "Türk malları artık burada kalitenin simgesi oldu. Türkiye'nin bu imajını korumamız ve artırmamız lazım. Bununla ilgili iki tarafın ilgili yetkilileri bir araya gelip ülke toplantıları yapmaları ve burdan çıkacak sonuçlar ile hareket edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- Birçok alana Çinliler ve Almanlar hakim

Arıkan, inşaat ve altyapı sektörlerindeki Çin ve Almanların hakimiyetine vurgu yaparak, "Türk firmaların buradaki etkinliği az. Özellikle bizim sektörlerde piyasaya Çinliler ve Almanlar hakim. Çinliler burada mahkumları bedava işçi olarak çalıştırıyor ve gittikleri yerlerde kendilerine arsa alıyor. Ayrıca çalıştıkları ülkelerden kendilerine vatandaşlık istiyorlar." dedi.

İş adamı Arıkan, Nijerya'nın su ve elektrik gibi altyapı yatırımlarına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Burada yatırım yapmak isteyen Türk iş adamları öncelikle bu ülke ile ilgili araştırma yapması lazım. Bu hem elçilik kanalıyla hem de buradaki başka Türk iş adamı kanalıyla olabilir. Ondan sonra bireysel ilişikileri kurabilmek için burada yaşamları lazım." tavsiyesinde bulundu.
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- "Afrika'ya özel bakanlık oluşturulabilir"

Afrika kıtasının Türkiye'de çok fazla bilinmediğini söyleyen Arıkan, "Afrika'ya yönelik hükümetimiz tarafından özel projeler geliştirilmesi gerekir. Mesela Afrika'ya özel bakanlık bile oluşturulabilir." dedi.

Arıkan, Türk Eximbank'ın da Türk yatırımcılar için güzel fırsatlar sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İhracatın geliştirilmesi amacıyla kredi veren Türk Eximbank aslında çok güzel bir seçenekler sunuyor ancak ikili görüşmeler ve atılan adımlarda yaşanan tıkanıklıklar, önemli işlerin basit nedenlerden durmasına neden olmakta. Bu nedenle Türk Eximbank, iş adamları ve devlet arasında bir üçgen oluşturulup bireysel çözümler üretmek ve süreçteki farklı tıkanıkları çözmek gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya ticaret Türk ürünleri

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