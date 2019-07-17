"Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumu yüzde 98'in üzerinde"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumunun yüzde 98'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB ile Gümrük Birliği'nin Ocak 1996'dan itibaren yürürlüğe girmesinin, Türkiye'nin rekabet yasasından fikri mülkiyet haklarına kadar iç pazarla ilgili çeşitli alanlarda mevzuatını müktesebat ile uyumlaştırmasında önemli bir teşvik olduğunu söyledi.

Berger, "Türk teknik mevzuatı şimdi AB ile oldukça uyumlu. Nitekim Türkiye, AB teknik mevzuatının çoğunu, malların serbest dolaşımına ilişkin topluluk müktesebatının birinci bölümündeki uyumunu tamamlamıştır. Türkiye'nin ürünlerle ilgili AB standartlarına uyumu yüzde 98'in üzerindedir ve Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin (CENELEC) tam üyesidir." diye konuştu.

Söz konusu nedenle Türk şirketlerinin, ürünlerini AB ile aynı düzenleyici ortamda ürettiklerini bildiren Berger, Türkiye imalat sanayinin AB'ye ihracat performansına bakıldığında, Türkiye'de sanayi sektöründeki üretimin genel olarak AB standartlarına uygun olduğunu söyledi.