FİNANS

Türk vatandaşlığı almak için mali ve yatırım miktarı düşürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 08:25 | Son Güncelleme

Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu mali ve yatırım miktarları düşürüldü.

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu mali ve yatırım miktarları düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik ile, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmek için;
- karşılamak zorunda olduğu en az sabit sermaye yatırımı 2 milyon dolardan 500 bin dolara,
- tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye'de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar 1 milyon dolardan 250 bin dolara,
- belirli miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500 bin dolara,
- gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alınmasında öngörülen tutar sınırı 1.5 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.
Ayrıca, istihdam oluşturma yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için öngörülen istihdam miktarı sınırı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü.
Yatırım türleri arasında belirlenen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkün olabilecek.
Yönetmeliğe göre bu parasal değerlerin belirlenmesinde Merkez Bankası'nın efektif satış kurunun yanı sıra çapraz döviz kuru da esas alınacak.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ı ziyaret etti
MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttıMB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ı ziyaret etti

MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.