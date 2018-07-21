Türk ve Azerbaycanlı iş insanları İstanbul'da bir araya geldi

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin ardından 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP'ın toplam proje bedelinin 15 milyar doları aştığını anımsatan Akat, şunları kaydetti:

Konuşmasında iki ülke arasındaki güçlü bağlara ve ortak geçmişe vurgu yapan Selçuk Akat, Türkiye ile Azerbaycan'ın geçmişten bugüne çok büyük işler başardığını söyledi.

Toplantıya DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, TEKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karaca, PASHA Bank Genel Müdürü Cenk Eynehan ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Türk ve Azerbaycanlı iş insanları DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, "İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2,6 milyar dolar. Türkiye'nin Azerbaycan'da şu anda 11 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı ise 13 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

"İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi ise 2,6 milyar dolar. Ancak iki ülkenin ekonomik ilişkilerini sadece dış ticaretiyle değerlendirmek yanlış olacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'da şu anda 11 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye’deki yatırımı ise 13 milyar dolara ulaştı.

Bugün Türkiye'de yaklaşık 2 bini aşkın Azerbaycanlı iş insanı şirket kurarak çalışmakta ve Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya iş yapmaktadır. Azerbaycan'da ise, yaklaşık 2 bin 500 Türk firması faaliyet gösteriyor."

İki ülke arasında tarım alanında yapılan iş birlikleri ve çalışmalara değinen Akat, Türkiye'den birçok firmanın Azerbaycan'da hem bilgi paylaşımında bulunduğunu, hem de seracılık, tarım ve hayvancılık sektörlerinde birçok yeni iş birliği kurulmasında önemli rol oynadığını anlattı.

\

- "Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının azimle çalışmaya devam etmeli"

ATİB Başkanı Cemal Yangın, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının azimle çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Soydaş ve kardeş iki ülkenin iş insanları olarak hepimizin bu ebedi dostluk için gönülden çalışması büyük önem taşıyor. Biz iki ülke olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece her zaman çok güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.