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Türk ve Azerbaycanlı iş insanları İstanbul'da bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat: -"İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2,6 milyar dolar" - "Türkiye'nin Azerbaycan'da şu anda 11 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye’deki yatırımı ise 13 milyar dolara ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, "İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2,6 milyar dolar. Türkiye'nin Azerbaycan'da şu anda 11 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı ise 13 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türk ve Azerbaycanlı iş insanları DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Toplantıya DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, TEKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karaca, PASHA Bank Genel Müdürü Cenk Eynehan ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Konuşmasında iki ülke arasındaki güçlü bağlara ve ortak geçmişe vurgu yapan Selçuk Akat, Türkiye ile Azerbaycan'ın geçmişten bugüne çok büyük işler başardığını söyledi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin ardından 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP'ın toplam proje bedelinin 15 milyar doları aştığını anımsatan Akat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi ise 2,6 milyar dolar. Ancak iki ülkenin ekonomik ilişkilerini sadece dış ticaretiyle değerlendirmek yanlış olacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'da şu anda 11 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Azerbaycan'ın Türkiye’deki yatırımı ise 13 milyar dolara ulaştı.

Bugün Türkiye'de yaklaşık 2 bini aşkın Azerbaycanlı iş insanı şirket kurarak çalışmakta ve Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya iş yapmaktadır. Azerbaycan'da ise, yaklaşık 2 bin 500 Türk firması faaliyet gösteriyor."

İki ülke arasında tarım alanında yapılan iş birlikleri ve çalışmalara değinen Akat, Türkiye'den birçok firmanın Azerbaycan'da hem bilgi paylaşımında bulunduğunu, hem de seracılık, tarım ve hayvancılık sektörlerinde birçok yeni iş birliği kurulmasında önemli rol oynadığını anlattı.

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- "Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının azimle çalışmaya devam etmeli"

ATİB Başkanı Cemal Yangın, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının azimle çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Soydaş ve kardeş iki ülkenin iş insanları olarak hepimizin bu ebedi dostluk için gönülden çalışması büyük önem taşıyor. Biz iki ülke olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece her zaman çok güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak değerlerinin nesillerdir sürdüğünü belirten TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, şunları kaydetti:

"Geçmişe dayanan çok büyük bir kardeşliğimiz ve ortak bir tarihimiz var. Ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğimiz, siyasi alanda Cumhurbaşkanlarımız arasındaki büyük dostluk tüm dünyaya örnek oluyor. Biz de TÜİB olarak sosyal ve manevi yönü yüksek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'da yer alan Çocuk Mercanlı Köyü’nde Çocuk Kalkınma Projesi çalışmasına imza attık. O bölgede üretilen tüm tarım ve hayvancılık ürünleri özel bir marka ile yurt dışına pazarlanacak."

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- "Türkiye, son yıllarda ekonomik olarak çok önemli mesafeler kaydetti"

TEKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karaca ise, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik olarak çok önemli mesafeler kaydettiğini söyledi.

Bu ekonomik büyüme içerisinde Azerbaycan'da gerçekleştirilen proje ve iş birliklerinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Karaca, "Yakın dönemde inşa ettiğimiz petrol platformlarını Hazar'a indirdik. 2015 yılında tamamladığımız Bakü Olimpiyat Stadı ve Socar Tower da bu büyük projeler arasında yer alıyor. Azerbaycan'ın 2025 vizyonunda çözüm ortaklarından biri olmanın gurunun yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan'da, Bakü merkezli PASHA Grubu'nun sahip olduğu güç ve birikim ile özellikle enerji ve inşaat sektörlerinde bölgede yatırım yapan büyük montanlı şirketlere finans gücü sağladıklarını aktardı.

Eynehan, şunları söyledi:

"Bölgede, Manat ve Lari yerel para birimleriyle hesap açıp işlem yapabilmeye olanak sağlayan tek bankayız. Azerbaycan Sermaye Piyasalarında bir ilke imza atarak, şimdiye kadar 2 ayrı Eurobond ihracı ile toplamda 50 milyon dolar tutarında uzun vadeli kaynak sağlamayı başardık. Tüm bu girişimlerimiz ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde akla gelen ilk banka olmayı hedefliyor, bunun için çalışıyoruz."

Toplantı aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat

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