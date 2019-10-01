FİNANS

Türk ve Orta Doğu yapı sektörü Gaziantep’te buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Türk ve Orta Doğu yapı sektörü Gaziantep’te buluşuyor

GAZİANTEP (AA) - Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ve eş zamanlı düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı (GAYRİMENKUL) 3 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Akort Fuarcılık iş birliğinde ikincisi düzenlenecek BUILDEAST ve GAYRİMENKUL fuarları 3-6 Ekim 2019 tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergileneceği fuarlar, üretici ve satıcı firmalarla sektör profesyonelleri ve yatırımcılarını bir araya getirecek.

Fuarların, özellikle Orta Doğu’da yeniden inşa edilecek bölgelerde üstlenilecek rol açısından, sektör temsilcilerine yeni iş birliği fırsatları sunması bekleniyor.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanın kullanılacağı fuarda, beton, gaz beton, mimarlık, iş makineleri, pvc, seramik, vitrifiye, dekorasyon, peyzaj, oyun alanları, çatı, kilit taşı gibi ürün grupları sergilenecek.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği fuarda, 3 Ekim saat 17.00’da Prof. Dr. Uğur Ersoy, 4 Ekim saat 17.00’da Dr. Hanifi Çanakçı, 5 Ekim saat 17.00'da Yusuf Arayıcı katılımcılara yapı ve inşaat sektörü üzerine sunumlar yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
fuar Gaziantep inşaat yapı

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