Türk ve yabancı öğrenciler MÜSİAD Türk Odası'nda buluşacak

MÜSİAD olarak yeryüzünde sevginin kucağında büyüyen her insana temas etmeye çalışan bir yapı olduklarına dikkati çeken Kaan, "Dil, din, ırk ayrımı yapmadan, insanlığın temel değerlerinde buluşmak, birlikte yol almak için bizler için yeterli oluyor. Dünyanın 93 ülkesinde, 223 noktasında faaliyet gösteren bir STK'nın bunu sağlayabilmesi mümkün mü? Evet, mümkün değerli misafirler. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk Odası da bizlerin tüm dünyada sevgi bağıyla kurduğu köklü ilişkileri, daha da geliştirebilmek adına atılmış bir adımdır. Burası, dünyanın farklı bölgelerinden gelerek ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin bir buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.

"Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumların nüfuz alanının kısıtlı kaldığı birçok alanda devreye girerek, önemli bir boşluğu dolduran gönüllü yapılardır. Bu yapılar, özellikle bürokrasinin, işleyişi ağırlaştırdığı alanlarda kıymetli birer anahtar görevi görürler. Gönüllü olarak hizmet veren her bir birey, bu yapıların devamlılığı için en büyük hazinedir. Biz MÜSİAD olarak, öğrencilerimize farklı konularda eğitimler verirken, çeşitli çalışmalarda da onlara yer vereceğiz.

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Güloğlu da MÜSİAD’ı sadece bir iş dünyası temsilcisi olarak değil, ruh ve gönül dünyası temsilcisi olarak da gördüklerini belirtti.

Güloğlu, "Kendilerine ülkemize yaptıkları ve yapacakları her şey için müteşekkiriz. İstanbul Üniversitesi olarak devletimizin, YÖK’ün uluslararasılaşma çabalarına katkı sağlamak için biz de elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. İyilik için yapılan her şey,hem bu hem de öteki dünyada karşılık görecektir. Yaptığınız ve yapacağınız hepinize İstanbul Üniversitesi adına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.