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Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden "15 Temmuz" mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

"Bu aziz millete kimler hainlik ederse bilinsin ki sonları hep hüsran olmuştur. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde bulunanlar bunun son örneğidir" - "Dün FETÖ, yarın başka bir bedbaht. Arkalarına kimleri alırlarsa alsınlar, hangi gücün piyonu olurlarsa olsunlar bu milleti yıkamayacaklar ve asla yenemeyeceklerdir"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyince, 15 Temmuz'un üçüncü yılı dolayısıyla "Bu aziz millete kimler hainlik ederse bilinsin ki sonları hep hüsran olmuştur. 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünde bulunanlar bunun son örneğidir. Dün FETÖ, yarın başka bir bedbaht. Arkalarına kimleri alırlarsa alsınlar, hangi gücün piyonu olurlarsa olsunlar bu milleti yıkamayacaklar ve asla yenemeyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

TVHB'nin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk'lerin yaşatmak için seve seve ölüme koşan asil bir millet olduğu belirtilerek, yaşanan tarihin bunu ispatladığı vurgulandı.

Türk milletinin tarihi misyonu incelendiğinde genetiğine işlenen kahramanlık destanları ile dolu gerçeğe defalarca tanık olunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu aziz millete kimler hainlik ederse bilinsin ki sonları hep hüsran olmuştur. 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünde bulunanlar bunun son örneğidir. Dün FETÖ, yarın başka bir bedbaht. Arkalarına kimleri alırlarsa alsınlar, hangi gücün piyonu olurlarsa olsunlar bu milleti yıkamayacaklar ve asla yenemeyeceklerdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan bedbahtları lanetliyor, 15 temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısı ile meslektaşımız Veteriner Hekim Ramazan Konuş ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Türk Veteriner Hekimleri Birliği TVHB

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