"Türk yatırımlarını Sudan'da artırma arzusundayız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'daki Türk yatırımlarına ilişkin, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi karşılıklı çabayla 10 milyar dolar seviyelerine çıkarılabilir. Gerekli desteği alabilirsek Türk yatırımlarını Sudan’da artırmak arzusundayız." dedi.

Pakdemirli, Sudan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda, Devlet Başkanı 1. Yardımcısı Bekri Hasan Salih'i ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Sudan ile Türkiye arasında tarihe dayanan bir ilişkinin olduğunu, iki ülke arasındaki tarım, hayvancılık ve diğer konulardaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Sudan’ın Türkiye için Afrika’ya açılan kapı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz kendisine yapılan en ufak bir iyiliği dahi unutmayacak adil bir ülkedir. İki yıl kadar önce darbe girişiminde Sudan Devlet Başkanı El-Beşir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk arayanlardan biri olması, mesaj yayınlaması ve akabinde de mitingler düzenleyerek ülkemizi desteklemesi hatıralarımızdan asla ayrılmayacak bir karedir."