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Türk yemekleri Japonya'da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan Türk Gıda Ürünleri Festivali'nde Japonlara Türk mutfağının seçkin yemekleri sunuldu - Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan: - "Türkiye ve Japonya arasında çok sıcak ilişkiler var. Türk yemeklerinin Tokyo’da tanıtılması çok önemli. Türk mutfağı ne kadar çok tanıtılırsa, o kadar çok Türk gıda ürünü satılacaktır”

Türk yemekleri, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali'nde Japonların beğenisine sunuldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali, Tokyo'nun merkezi konumunda bulunan Shiba Parkı’nda gerçekleştirildi. Parkta kurulan çadırlarda, Japonlara Türk mutfağının seçkin yemekleri ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japon halkının Türk yemeklerini sevdiğini belirterek, festival ile Türk mutfağının Japon halkına daha iyi tanıtılacağını söyledi.

Festival kapsamında Türk gıda ihracatçılarının Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Mercan, "Türkiye ve Japonya arasında çok sıcak ilişkiler var. Türk yemeklerinin Tokyo’da tanıtılması çok önemli. Türk mutfağı ne kadar çok tanıtılırsa, o kadar çok Türk gıda ürünü satılacaktır. Belli bir aşamaya gelindi. Bu tür etkinliklerle yakalanan ivme artacaktır. Festival yılda birkaç defa yapılabilir." diye konuştu.

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- "Ticari görüşmelerin meyvesini alacağız"

AKİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz da Türk-Japon dostluğunun eskilere dayandığını ancak mevcut ekonomik ilişkilerin olması gerekenin çok altında olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle ülkeler arası kültürel ve ekonomik ilişkileri artırmayı hedeflediklerini bildiren Yamanyılmaz, "Bu etkinliklerin devamlılığını sağlamak ve sabırlı olmak gerekli. Biz de dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinde daha fazla yer alabilmek için ürünlerimizin bilinirliğini arttıracak, kültürel ilişkilerimizi geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Yamanyılmaz, Japon iş adamlarının da festivali desteklediğini belirterek, Türk ihracatçılarının Japonya’nın önde gelen gıda ithalatçılarıyla birçok ikili ticari görüşme yaptıklarını, söz konusu görüşmelerin meyvesini yakın zamanda alacaklarını dile getirdi.

Japonya’nın Türkiye’deki yatırımlarının günden güne artış gösterdiğine dikkati çeken Yamanyılmaz, "Artan yatırımlar Türk piyasasına güvenin arttığının bir göstergesidir. Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

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- Festivali 20 bine yakın Japon ziyaret etti

AKİB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türk Gıda Ürünleri Festivalini 20 bine yakın Japon ziyaret etti.

Türk gıda ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte Japonlar, simitten, pideye, çiğ köfteden, bulgur pilavına kadar birçok geleneksel tada yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde geleneksel lezzetlerin yanı sıra folklor, müzik dinletisi ve oya gibi kültürel etkinlikler de yer aldı.

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AKİB Japonya Tokyo Türk Gıda Ürünleri Festivali

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