FİNANS

Türk zırhlıları AB yolunda

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Macaristan ordusunun, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği etkinlikte, Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Yörük de yer aldı - Yurt dışında ilgi gören Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçları ilk kez bir AB ülkesinde görev yapacak - Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Yörük'ü tercih eden 2'nci, Ejder Yalçın'ı tercih eden 6'ncı ülke olacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin ürettiği zırhlı kara araçlarına yurt dışında ilgi artıyor.

Son dönemde bir dizi ülke tarafından tercih edilen, çeşitli ülkelerin de gündeminde olan Nurol Makina'nın ürettiği zırhlı araçlar, bu kez Avrupa'da boy gösterdi.

Macaristan Savunma Kuvvetlerinin, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği "Ulusal Savunma Günü" etkinliklerine ilişkin paylaştığı fotoğraf ve videolarda, Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracı ve Yörük 4x4 hafif zırhlı aracın da yer alması dikkati çekti.

Macaristan bir süredir ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak ve Sovyetler Birliği dönemindeki araç ve teçhizatları batı sistemleriyle değiştirmek için faaliyetler yürütüyor. Bu doğrultuda bir dizi tedarik anlaşması imzalayan ülke, yeni sistemleri ordusunun envanterine dahil ediyor.

Söz konusu araçlar, Budaörs Havaalanı'nda düzenlenen ve ordunun modernizasyon programı kapsamında tedarik edilen sistemlerin de sergilendiği halka açık "Ulusal Savunma Günü" etkinliğinde kamuoyunun karşısına çıktı. NATO ve bölge ülkelerinden resmi delegasyonların, askeri ataşelerin katıldığı etkinlikte, uçak, helikopter, tank ve obüs gibi platformların yanında Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Yörük de sergilendi. Araçların üzerinde Macaristan bayraklarına ve Macaristan Savunma Kuvvetleri sembollerine yer verildi.

Macaristan, tedarik sürecinin tamamlanmasıyla Yörük aracının yurt dışındaki 2'nci, Ejder Yalçın'ın da 6'ncı kullanıcısı olacak. Böylece zırhlılar ilk kez bir AB ülkesinde görev yapacak.

- Sınıfının lideri Ejder Yalçın

Ejder Yalçın, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Türkiye'de de güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan Ejder Yalçın'ın farklı görevler için geliştirilmiş konfigürasyonları bulunuyor. Bugüne kadar, dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigürasyonda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, son olarak aracın ambulans sürümünü geliştirdi.

Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle sınıfının lideri konumunda bulunan Ejder Yalçın'ın farklı konfigürasyonları arasında Patlayıcı İmha Aracı, Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, KBRN Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Aracı, Zırhlı Ambulans ve Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer alıyor. Nurol Makina, uluslararası kullanıcılarıyla imzaladığı sözleşmeler doğrultusunda, aracın farklı konfigürasyonlarıyla ilgili çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor.

- Göreve göre değişen Yörük

Yörük aracı ise özellikle eklemeli zırh ve mobilite kabiliyetleriyle rakiplerinin önüne geçiyor. Herhangi bir zırh plakası eklenmemiş haliyle Seviye 1 balistik korumaya sahip olan Yörük'ün koruma seviyesi, farklı zırh plakalarının eklenmesiyle Seviye 4'e kadar çıkarılabiliyor. Görev gereksinimlerine göre aracın koruma seviyesini değiştirmek isteyen kullanıcının, söz konusu zırh plakalarını araca takıp sökmesi için, özel bir donanıma ihtiyacı da bulunmuyor. Bu işlem, saha şartlarında bile bulunabilen standart gereçlerle kısa sürelerde yapılabiliyor. Balistik koruma seviyesindeki bu değişiklikler, aracın camları için de gerçekleştirilebiliyor.

İhtiyaca göre farklı silah sistemleri entegre edilebilen Yörük, düşük silueti, kısa dönüş yarıçapı ve yüksek süratiyle keşif-gözetleme görevlerinde ve meskun mahal operasyonlarında da fark yaratıyor. Ağırlık merkezi alçakta olan ve kullanıcıya üstün bir yol tutuş sunan aracın 140 kilometre/saat olan azami hızı, kendi sınıfında en üst segmentte yer alıyor.

Kullanıcılar, Yörük’ü, Ejder Yalçın ile birlikte kullandığında da önemli avantajlar elde ediyor. Birbirini tamamlayan araçlar olan Yörük ve Ejder Yalçın'da ortak alt sistemler kullanılması, bakım ve idamede kolaylık ve maliyet avantajı sağlıyor.

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Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Macaristan Nurol Makina Yörük 4x4 zırhlı araç

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