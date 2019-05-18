Türk zırhlıları AB yolunda

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin ürettiği zırhlı kara araçlarına yurt dışında ilgi artıyor.

Son dönemde bir dizi ülke tarafından tercih edilen, çeşitli ülkelerin de gündeminde olan Nurol Makina'nın ürettiği zırhlı araçlar, bu kez Avrupa'da boy gösterdi.

Macaristan Savunma Kuvvetlerinin, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği "Ulusal Savunma Günü" etkinliklerine ilişkin paylaştığı fotoğraf ve videolarda, Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracı ve Yörük 4x4 hafif zırhlı aracın da yer alması dikkati çekti.

Macaristan bir süredir ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak ve Sovyetler Birliği dönemindeki araç ve teçhizatları batı sistemleriyle değiştirmek için faaliyetler yürütüyor. Bu doğrultuda bir dizi tedarik anlaşması imzalayan ülke, yeni sistemleri ordusunun envanterine dahil ediyor.

Söz konusu araçlar, Budaörs Havaalanı'nda düzenlenen ve ordunun modernizasyon programı kapsamında tedarik edilen sistemlerin de sergilendiği halka açık "Ulusal Savunma Günü" etkinliğinde kamuoyunun karşısına çıktı. NATO ve bölge ülkelerinden resmi delegasyonların, askeri ataşelerin katıldığı etkinlikte, uçak, helikopter, tank ve obüs gibi platformların yanında Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Yörük de sergilendi. Araçların üzerinde Macaristan bayraklarına ve Macaristan Savunma Kuvvetleri sembollerine yer verildi.