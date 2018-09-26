Türk zırhlısına duvar arkası radarı

Çok amaçlı zırhlı araç Amazon, içindeki personele mayınlara, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlıyor. Araç, 7 kişilik taşıma kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisi açısından yeni entegrasyon çalışmasının ilk işareti ortaya çıktı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi, Amazon ile birlikte ilk kez bir Türk zırhlısı üzerinde sergilendi.

Aracın teknik özellikleri arasında otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme, patlak yol alabilen lastik, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı bulunuyor. BMC, EFES 2018 Tatbikatı'nda ilk insansız araç sistemini de Amazon üzerinde tanıtmıştı.

- Az sayıda ülke sahip

STM, Savunma Sanayii Başkanlığı için ultra geniş bant radar ailesi geliştirdi. Bu alandaki ilk ürün tek kişi tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarlandı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Duvar Arkası Radar (DAR) olarak isimlendirilen ürün, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespiti amacıyla milli olarak geliştirildi.

Güvenlik güçlerinden alınan geri dönüşler ve iletilen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda araca monte edilebilen UHTES ortaya çıktı.

UHTES ile güvenlik güçleri engel arkasında insan olup olmadığını uzaktan da tespit edebilecek. Araca monte edilmesi sayesinde UHTES, hedefe yaklaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, uzaktaki bina içinde bulunan insanların ya da canlıların tespit edilmesini sağlayarak, operasyonun başarılı geçmesinde kritik önem taşıyor.