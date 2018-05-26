TürkAkım, 2019'da Avrupa'da

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve bir milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirterek, "Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz." dedi.

Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Maltepedeki 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son üç yılda üç seçimde çok büyük başarılar elde eden AK Parti teşkilatlarının önündeki 24 Haziran hedefi için bir mesai ortaya koyacağını dile getirdi.

Bu mesainin sadece Cumhurbaşkanını Külliye'ye göndermek için değil güçlü bir meclis için de ortaya konulacağını ifade eden Albayrak, "AK Parti ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı" şeklinde bir düşünce olmaması gerektiğini söyledi.

"AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan eşittir AK Parti" diyen Albayrak, güçlü bir hükümetin, güçlü bir yürütme ve yasamadan geçtiğini vurguladı.