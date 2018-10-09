FİNANS

"TürkAkım 2020'de faaliyete geçebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: "1 Ocak 2020 itibarıyla TürkAkım'da iki hattan toplam 31,5 milyar metreküplük kapasiteyle doğalgaz sevkiyatına başlanabilir" - "(Avrupa'ya uzanacak hat) Rotalar arasında önceliğimiz ikinci hattın Bulgaristan üzerinden Avusturya'ya uzatılması"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Ocak 2020 itibarıyla TürkAkım projesinde iki hattan da doğalgaz sevkiyatına başlanabileceğini açıkladı.

Novak, Rus haber kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Projede Avrupa'ya uzanacak ikinci hattın rotasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Novak, "Bu konuda farklı seçeneklerimiz var. Bunlardan ilki Yunanistan üzerinden İtalya. İkinci seçenek ise hattın Bulgaristan üzerinden Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzatılması." dedi.

Novak, bu ülkelerle projeye ilişkin yol haritaları üzerinde anlaşıldığını ifade ederek, "Rotalar arasında önceliğimiz ikinci hattın Bulgaristan üzerinden Avusturya'ya uzatılması." diye konuştu.

TürkAkım’ında inşaatın onaylanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Novak, "1 Ocak 2020 itibarıyla projede iki hattan da toplam 31,5 milyar metreküplük kapasiteyle doğalgaz sevkiyatına başlanabilir." ifadesini kullandı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller da geçen hafta yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatının iki ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Novak TürkAkım

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