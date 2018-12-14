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TürkAkım doğal gazda riskleri azaltacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir: - "TürkAkım ile Türkiye, Ukrayna kaynaklı transit risklerden kurtulacak. Bu, Türkiye için çok önemli bir kazanım" - "(TürkAkım ikinci hat güzergahı) Rusların tercihlerini Bulgaristan'dan yana kullanacağını tahmin ediyorum"

MURAT TEMİZER / FİRDEVS YÜKSEL - Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı (EPPEN) Volkan Özdemir, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde ikinci hattın devreye alınmasıyla Türkiye'nin Rus gazı için ilk defa nihai kullanıcıdan ara kullanıcıya dönüşeceğini belirterek, "TürkAkım ile Türkiye Ukrayna kaynaklı transit risklerden kurtulacak. Bu, Türkiye için çok önemli bir kazanım." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkAkım projesiyle Rusya'nın ilk defa Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gaz satacağını, bu durumun iki ülke arasında daha karşılıklı bir dengenin kurulması anlamına gelecek ciddi bir kazanım olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında süren gerginliğe dikkati çeken Özdemir, "Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik devam ediyor, edecek. Ama öbür taraftan da kontrat süreleri bir yıl sonra bitecek. Şimdi böyle bir durumda o bölgede yaşanacak bir krizin Türkiye'ye ciddi anlamda yansımaları olabilir. Türkiye bundan da korunmuş olacak. Yani TürkAkım ile Türkiye Ukrayna kaynaklı transit risklerden kurtulacak. Bu, Türkiye için çok önemli bir kazanım." ifadelerini kullandı.

Özdemir, TürkAkım'ın iktisadi ve siyasi getiri ile götürülerini ayırmak gerektiğini belirterek, "İkinci hattın devreye girmesi halinde Türkiye ilk defa Rus gazı için nihai kullanıcından ara kullanıcıya dönüşecek. Rusya ile 30 yılı aşan doğal gaz ticaretinde böyle bir durumla daha önce karşılaşılmadı." diye konuştu.

- "Rusya, Bulgaristan'ı tercih edebilir"

TürkAkım boru hattının Avrupa'ya uzanacak ikinci hattının izleyeceği rota için Yunanistan ve Bulgaristan seçeneklerinin tartışıldığına da değinen Özdemir, "İktisadi açıdan Bulgaristan daha olası görünüyor. Çünkü ters gaz akışı yöntemiyle Bulgaristan üzerinden sadece Sırbistan ile Bulgaristan arasında 100 kilometrelik bir boru hattının yapılması suretiyle Bulgaristan,Sırbistan, Macaristan ve ondan sonra da Avusturya şeklinde bir güzergah öngörülüyor. Rusların tercihlerini Bulgaristan'dan yana kullanacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, ikinci hattın rota seçimi noktasında siyasi faktörlerin de etkili olacağını vurgulayarak, Yunanistan'ın Çipras yönetimiyle birlikte son zamanlarda tamamen ABD hegemonyası altına girdiğini söyledi.

Son dönemde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile Moskova Ortodoks Patrikhanesi arasında yaşanan problemleri anımsatan Özdemir, "Bir yanda ABD, Ukrayna ve Yunanistan üçlü hareket ediyor, Ruslar da buna cevap olarak Yunanistan değil Bulgaristan seçeneğine ağırlık veriyor. Dolayısıyla bu anlamda da siyasi bir tercihin Ruslar tarafından gündeme getirileceğini tahmin ediyorum." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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