TürkAkım doğal gazda riskleri azaltacak

MURAT TEMİZER / FİRDEVS YÜKSEL - Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı (EPPEN) Volkan Özdemir, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde ikinci hattın devreye alınmasıyla Türkiye'nin Rus gazı için ilk defa nihai kullanıcıdan ara kullanıcıya dönüşeceğini belirterek, "TürkAkım ile Türkiye Ukrayna kaynaklı transit risklerden kurtulacak. Bu, Türkiye için çok önemli bir kazanım." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkAkım projesiyle Rusya'nın ilk defa Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gaz satacağını, bu durumun iki ülke arasında daha karşılıklı bir dengenin kurulması anlamına gelecek ciddi bir kazanım olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında süren gerginliğe dikkati çeken Özdemir, "Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik devam ediyor, edecek. Ama öbür taraftan da kontrat süreleri bir yıl sonra bitecek. Şimdi böyle bir durumda o bölgede yaşanacak bir krizin Türkiye'ye ciddi anlamda yansımaları olabilir. Türkiye bundan da korunmuş olacak. Yani TürkAkım ile Türkiye Ukrayna kaynaklı transit risklerden kurtulacak. Bu, Türkiye için çok önemli bir kazanım." ifadelerini kullandı.