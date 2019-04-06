TürkAkım Kıyıköy'ün hayatına dokunuyor

MURAT TEMİZER - Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Türkiye'ye ulaştığı nokta olan Kıyıköy'de proje şirketince toplumsal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla bölge sakinlerine kalıcı kazanımlar bırakılması hedefleniyor. AA muhabirinin, TürkAkım yetkililerinden edindiği bilgiye göre, şirket, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı olan 2 bin nüfuslu Kıyıköy beldesinde 2017'den bu yana Toplumsal Yatırım Programı kapsamında projeler yürütüyor. Program çerçevesinde 2017'de 5 proje tamamlandı. Bu projeler arasında Kıyıköy belediyesine bağlı sahilin iyileştirilmesi, balıkçılık sektörüne katkı sağlanması ve sağlık merkezine cihaz bağışında bulunulması yer aldı. Yeni bir halı saha ve çok amaçlı spor tesislerinin de inşa edildiği Kıyıköy'de ayrıca 3 okul binasının yalıtımı yapıldı. Şirket geçen yıl da 15'e yakın projeyi hayata geçirdi. Kıyıköy Belediyesi ile eş güdüm halinde yolların iyileştirilmesinin yanı sıra daha önce yine şirket tarafından inşa edilen halı saha, eklenen çatıyla kapalı hale getirildi. 2 çocuk parkına yeni oyuncaklar alan şirket, okullara kitap ve beldede bulunan 200'e yakın öğrenciye de okul forması bağışladı.

Geçen yıl Kıyıköy Kültür ve Sanat Merkezinin tefrişatını üstlenen TürkAkım, beldenin insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla da klarnet, gitar, el sanatları, hobi ve meslek kursları ile bölgedeki restoran ve otel sahiplerine yönelik turizm odaklı kurslar düzenledi. Söz konusu kurslara 300'ü aşkın kişi katıldı. 2018, TürkAkım'ın sosyal sorumluluk projeleri anlamında en yoğun dönemi oldu. - Belde sakinlerine iş imkanı TürkAkım'ın Kıyıköy'deki çalışmaları kapsamında bu yıl ise küçük ölçekli işletmelerin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra balıkçılık sektörünün geliştirilmesi ve liman altyapısının iyileştirilmesi için yatırımlar yapılacak. Kıyıköy'ün turizm potansiyelinin tanıtımı için bir internet sitesi kurulacak ve broşürler hazırlanacak. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için de çalışmalar yürüten TürkAkım ekibi, bu kapsamda eğitimler düzenleyecek. Yılın başında okullardaki mobilyaları yenileyen şirket, yeni bir sağlık ocağının da inşasını sürdürüyor. Bu yıl ayrıca Kıyıköy'ün altyapısına yönelik yeni yatırımlar planlanıyor.

Balıkçılık sektöründe 500'den fazla tekne sahibi, dalgıç ve tayfanın yanı sıra hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 30 belde sakinine de projenin Kıyıköy ve çevre beldelerde geçim kaynakları üzerindeki olası etkilerine karşı telafi ödemesi yapıldı. Şirket Kıyıköy'deki inşaat sürecinde bugüne kadar 200 kadar belde sakinine de iş imkanı sağladı. Projenin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekibinden Iain Wood, Kıyıköy ve civar beldeler için iyi komşu olmayı öncelik olarak belirlediklerini söyledi. Wood, "Her ne kadar projemiz istihdam yaratarak ve doğrudan harcamalarla Türkiye için kazanım yaratıyorsa da bizler bölge sakinlerine de kalıcı ve sürdürülebilir kazanımlar sağlamayı sorumluluk biliyoruz. Toplumsal Yatırım Programı'mızın altında yatan temel motivasyon da bu bilinç oldu." dedi. Program çerçevesinde yerel ekonomik faaliyetleri güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve Kıyıköy'deki altyapıyı iyileştirmek için kayda değer yatırımlar yaptıklarını dile getiren Wood, "Yatırım programımızı bölge sakinleriyle istişare halinde, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirip uygulamaya koyduk. Böylece yatırımlarımızın Kıyıköy'ün kalkınmasına ve ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağladık." diye konuştu.