"TürkAkım'da ikinci hattın kara kısmına 2019'da başlanacak"

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, TürkAkım projesinde ikinci hattın kara kısmının inşaasına 2019'da başlamayı planladıklarını bildirdi.

Medvedev, Gazprom dergisine verdiği mülakatta, bu yılın 9 aylık döneminde bin metreküpü ortalama 235 dolar fiyatla toplam 148,2 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bin metreküpü ortalama 248 dolardan toplam 200 milyar metreküplük ihracatla rekor kırmayı hedeflediklerini aktaran Medvedev, "Avrupa doğal gaz piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde, önümüzdeki yıllarda da yıllık 190-200 milyar metreküplük ihracat seviyesinin devam edeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde deniz kısmı inşaatının takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Projede deniz kısmının inşası önümüzdeki aylarda tamamlanacak. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlamayı planlıyoruz. BOTAŞ ile istişarelerimiz devam ediyor ve Aralık 2019'da projenin hizmete girmesi planlanıyor."

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

