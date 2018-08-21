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TürkAkım'da öncelik sosyal sorumluluk

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yetkilisi Sara Murphy: "Amacımız güzel bir iş çıkardığımızdan ve süreci iyi yönettiğimizden emin olarak buradaki halka katkı sağlamak" - "Şimdiye kadar Kıyıköy'de 12 projeyi tamamladık ve 20'den fazla proje de listemizde yer alıyor" - TürkAkım Yerel Halk İrtibat Uzmanı Emre Kapusuz: "Projelerin belirlenmesinde her daim karşılıklı görüşmeler söz konusuydu. Burada yaptığımız işlerde de bölgeden iş gücü sağladık"

KIRKLARELİ (AA) - MURAT TEMİZER - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yetkilisi Sara Murphy, proje çerçevesinde, boru hattının Türkiye'deki çıkış noktası olan Kıyıköy'de sosyal sorumluluk projeleri uyguladıklarını belirterek, "Amacımız güzel bir iş çıkardığımızdan ve süreci iyi yönettiğimizden emin olarak buradaki halka katkı sağlamak." dedi.

Murphy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin inşa çalışmalarına başlamadan önce birçok konuda ön çalışma yapıldığını anlattı.

Kıyıköy ve çevresinde, belirli programlar ve yapılacak yatırımların yıllık olarak belirlendiğini aktaran Murphy, "İnsan haklarına saygıyı birincil prensip olarak belirleyip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'de Kıyıköy'de olduğu gibi Rusya tarafında da Anapa'da benzer çalışmalar sürüyor. Her iki ülkede de önceliğimiz olan sosyal sorumluluk yatırımlarımızı gerçekleştirmeden, araştırmalar yaptık. Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları da bu süreçte tamamlandı." diye konuştu.

TürkAkım'dan önce gündeme gelen Güney Akım projesi sürecinde ekibe dahil olduğunu anlatan Murphy, "Önce bölge sakinleriyle istişareler gerçekleştiriyoruz. Bunu tamamladıktan sonra projelerimizi belirliyoruz. Bunların şirket politikasıyla olan uyumu değerlendirildikten sonra yönetim tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Onaydan sonra da uygulamaya geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murphy, yılın çeşitli zamanlarında farklı sosyal sorumluluk projelerinin programa dahil edilebildiğine işaret ederek, "Şimdiye kadar Kıyıköy'de 12 projeyi tamamladık ve 20'den fazla proje de listemizde yer alıyor. Sadece biz değil anlaşmalı olduğumuz yüklenici şirketlerin de tamamladığı ve planladığı birçok proje oluyor. Amacımız güzel bir iş çıkardığımızdan ve süreci iyi yönettiğimizden emin olarak buradaki halka katkı sağlamak." dedi.

- "Benim görevim bölge halkıyla şirket arasında köprü olmak"

TürkAkım Yerel Halk İrtibat Uzmanı Emre Kapusuz da proje süresince halkla iletişim kanallarını her zaman açık tutmanın çok kritik olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Önceleri bir rahatsızlık ve olumsuz bakış söz konusuydu. Ancak şirket olarak 7/24 iletişimle bunun üstesinden geldik. Benim görevim bölge halkıyla şirket arasında köprü olmak. Yatırım programlarımızı bu iletişim çerçevesinde belirliyoruz. 2017'de buradaki yerel kanaat önderleri, hassas gruplar, kadınlar, gençler ve engelliler dahil birçok grupla görüşmeler sonrasında programımızı ortaya koyduk. Projelerimizi de sağlık, altyapı gibi kategorilere ayırdık."

Kapusuz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kıyıköy'de aile sağlık merkezine verdikleri desteğe değinerek, burada özellikle aşıların bozulmasıyla ilgili birtakım sıkıntıların çözülmesi için adımlar attıklarını söyledi.

Sağlık merkezine jeneratör bağışının yanı sıra EKG cihazı da sağladıklarını anlatan Kapusuz, şöyle devam etti:

"Eğitim de bizim için çok önemli bir konuydu. Bununla ilgili çok sayıda görüşme yaptık. Okulların yapısal sorunlarını gidermek istedik. Yangın alarmı sistemleri ve ekipmanlar bağışladık. Toplam üç okul ve öğretmen lojmanlarına destekler sağladık. Kış sert geçiyor burada. Bunun için de mantolama çalışması talep edildi ve bunu yaptık. Projelerin belirlenmesinde her daim karşılıklı görüşmeler söz konusuydu. Burada yaptığımız işlerde de bölgeden iş gücü sağladık. Bölgedeki müteahhitlerle çalışmayı tercih ettik."

Kapusuz, özellikle gençler tarafından spor tesislerine yönelik ihtiyacın sürekli dile getirildiğini belirterek, bunun için bir halı sahanın yanı sıra, tenis, basketbol ve voleybol oynanabilen çok amaçlı bir saha yaptıklarını kaydetti.

- "Balıkçılık çok önemsenen bir alan"

Bölgeden malzeme alınması ve istihdam sağlanması gibi şartları öncelik olarak belirlediklerine dikkati çeken Kapusuz, balıkçılığın da şirket olarak çok önemsenen bir alan olduğunu vurguladı.

Kapusuz, bölgedeki balıkçılık kooperatifinin idari işlerinin hızlanması için bilgisayar ve yazıcı gibi elektronik cihazlar bağışladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Limanda bir çekek yeri ihtiyacı vardı ve çok önemliydi. Özellikle büyük tekneler İstanbul'da Rumeli Feneri'ne gitmek durumundaydı. Burada kooperatifin bir projesi vardı ve biz bunlara katkı vererek bu süreci daha rahat atlatmalarını sağladık. Şu anda da çevre düzenlemesini yapıyoruz. İlk etapta halı sahanın üzeri kapatılarak çevreye idari bina ve kafeterya gibi alanlar eklenecek. Tam bir tesis halini alacak. Balıkçılıkla ilgili soğuk hava üniteleri, şoklama sistemleri olan bir derin dondurucu sistemi geliyor. Belediyenin özel ricasıyla liman tarafında bir çelik köprü yapacağız. Oradaki turizm boyutunu da arttırmayı düşünüyoruz. Liman plajının daha fazla kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Balıkçı barınaklarını da onaracağız."

Kıyıköy'ün kültür ve turizm açısından da zengin ve dikkate değer olduğunu ifade eden Kapusuz, "Burada belediyeyle beraber bir kültür merkezi açacağız. Gençlere, kadınlara yönelik kurslar, turistik ögeleri öne çıkaracak atölyeler olacak. Bölgenin tanıtımı ve gelen turistlerin rahatlığı için genel bir turizm çerçevesi çizmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapusuz, projeler konusunda çok iyi geri dönüşler aldıklarını ve bu sayede Kıyıköy'ün TürkAkım ile bir adım daha ileri gideceğine inandığını vurguladı.

Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi sürecinde, geçen yıl 12 sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. Bu kapsamda projenin bitiş tarihi olan 2019 sonuna dek 20'den fazla yeni projenin tamamlanması planlanıyor.

Toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım'ın, Türkiye'ye gaz transfer edecek birinci hattında, kıyı geçiş çalışmaları devam ediyor. Projenin Avrupa'ya gidecek ikinci hattı için Avrupa ülkeleriyle görüşmeler sürüyor.

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Boru hattı doğalgaz Emre Kapusuz enerji Sara Murphy Sosyal sorumluluk TürkAkım yatırım

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