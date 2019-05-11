TürkAkım’da son aşamaya gelindi

BERLİN (AA) - BARIŞ SAĞLAM - TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştıracak doğal gaz boru hattının yıl sonunda devreye gireceğini belirterek, "Projenin son aşaması olan ve Kıyıköy’de yapımı devam eden alım terminalinde inşaat çalışmalarının yüzde 70’ten fazlası tamamlandı. Projeyi, öngördüğümüz takvime uygun olarak tamamlayacağımıza olan inancımız tam." diye konuştu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesine dair düzenlen basın toplantısında konuşan Esen, projenin en önemli fazlarının sonuçlandırıldığını ve çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Esen, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteli iki paralel boru hattından oluşan projenin deniz kesimindeki tüm çalışmalarının tamamlandığını anımsatarak, "Boru hattının sağlamlık ve güvenliğinin teyit edileceği testlere de başlamış bulunuyoruz." dedi.

Boru hattının Rusya kara çıkışının tamamlandığını aktaran Esen, buradaki tesisin devreye alınması sürecinde son evreye gelindiğini söyledi.