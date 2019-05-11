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TürkAkım’da son aşamaya gelindi

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen: - "Projenin son aşaması olan ve Kıyıköy’de yapımı devam eden alım terminalinde inşaat çalışmalarının yüzde 70’ten fazlası tamamlandı" - "Projeyi, öngördüğümüz takvime uygun olarak tamamlayacağımıza olan inancımız tam"

BERLİN (AA) - BARIŞ SAĞLAM - TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştıracak doğal gaz boru hattının yıl sonunda devreye gireceğini belirterek, "Projenin son aşaması olan ve Kıyıköy’de yapımı devam eden alım terminalinde inşaat çalışmalarının yüzde 70’ten fazlası tamamlandı. Projeyi, öngördüğümüz takvime uygun olarak tamamlayacağımıza olan inancımız tam." diye konuştu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesine dair düzenlen basın toplantısında konuşan Esen, projenin en önemli fazlarının sonuçlandırıldığını ve çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Esen, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteli iki paralel boru hattından oluşan projenin deniz kesimindeki tüm çalışmalarının tamamlandığını anımsatarak, "Boru hattının sağlamlık ve güvenliğinin teyit edileceği testlere de başlamış bulunuyoruz." dedi.

Boru hattının Rusya kara çıkışının tamamlandığını aktaran Esen, buradaki tesisin devreye alınması sürecinde son evreye gelindiğini söyledi.

Esen, projenin öngörüldüğü üzere 2019 sonuna kadar işletime gireceğini vurgulayarak, "Projenin son aşaması olan ve Kıyıköy’de yapımı devam eden alım terminalinde inşaat çalışmalarının yüzde 70’ten fazlası tamamlandı. Projeyi, öngördüğümüz takvime uygun olarak tamamlayacağımıza olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Boru hattının tüm kesimlerinin birleştirildiği bilgisini paylaşan Esen, alım terminalinin elektrik bağlantılarının yapıldığını ve tesisin Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi alanının inşaattan önceki haline getirildiğini belirtti.

Esen, derin deniz ve kıyı geçişi kesimlerini birleştiren su üstü kaynaklama işlemlerinin de tamamlandığını ifade ederek, bağlantı noktalarının ultrasonla denetlenmesinin ardından hattın Kıyıköy açıklarında 32 metre derinlikte deniz tabanına bırakıldığını dile getirdi.

Bu işlemlerle Rusya’daki kara çıkışı tesisinin Türkiye’deki alım terminaliyle fiilen birbirine bağlandığını ifade eden Esen, projenin en önemli aşamalarının sorunsuz olarak tamamlandığını kaydetti.

TürkAkım projesinde birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya’nın Anapa kentinden Kıyıköy’e taşınacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise buradan Avrupa'ya ulaşacak.

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TürkAkım TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen

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