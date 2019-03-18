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TürkAkım'ın Kıyıköy terminalinde öncelik güvenlik

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanmasında son adım olan Kıyıköy gaz alım termalinin inşaatında güvenlik en önemli konuların başında geliyor - Sahada kurulan eğitim alanında çalışanlar olası tüm güvenlik risklerine karşı animasyonlarla bilgilendiriliyor - TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen: - " TürkAkım’ın önceliği, Kıyıköy’ün, Trakya’nın, Türkiye’nin refahına katkıda bulunduğu gibi kendi çalışanlarına da iyi bir hayat sunabilmek"

MURAT TEMİZER - Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanmasında son adım olan Kıyıköy alım termalinin inşaatında en önemli konuların başında güvenlik geliyor.

İnşaatının yüzde 50’sinin tamamlandığı alım termali, Rusya’nın Anapa kentinden gönderilecek gazın Türkiye’ye giriş yaptığı ilk nokta olacak. Kıyıköy’e gelecek gazın yarısı BOTAŞ’ın halen inşaatını sürdürdüğü kara hattıyla Türkiye’de piyasaya arz edilecek.

İnşaat çalışmalarını Tekfen'in, mühendislik işlerini ise İngiliz Petrofac'ın yürüttüğü terminal sahasında, yaklaşık 2 bin personel hizmet veriyor. İş makinelerinin sürekli çalıştığı şantiyede inşaatın tamamlanmasının ardından ilk gaz alım işleminin yıl sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

- 24 saat revir hizmeti ve ambulans

Şantiye alanında kurulan kampta 4 yemekhane bulunuyor ve burada aynı anda bin kişi yemek yiyebiliyor. Yemeklerin tamamı gıda mühendislerinin denetiminden geçiyor.

İki doktorun dönüşümlü olarak her gün mesai yaptığı sahada 24 saat revir hizmeti veriliyor ve bir ambulans bulunuyor. Sahada yaşanabilecek olası elektrik kesintilerine karşı da 7 jeneratör hazır bulunduruluyor.

Güvenliğin en önemli öncelik olduğu inşaat alanında çalışanların yürüme yolları uyarı levhalarıyla düzenlenmiş durumda. Ayrıca yerli ve yabancı birçok çalışanın görev yaptığı terminalde, 50’den fazla güvenlik görevlisi hizmet veriyor.

Sahada kurulan eğitim alanında çalışanlar olası tüm güvenlik risklerine karşı animasyonlarla bilgilendiriliyor.

- İnternet bağlantılı oda

Oldukça geniş bir alana sahip inşaat sahasında işçiler, mühendisler ve formenler için ayrı odalarda konaklama imkanı sunuluyor.

Her türlü altyapı imkanının bulunduğu odalarda çalışanlar için kesintisiz internet hizmeti veriliyor.

Personelin mesai sonrası eğlenceli vakit geçirebilmesi için alanda sinema odaları, masa tenisi, bilardo ve langırt gibi çeşitli sosyal donatılar bulunuyor.

Sahada çalışanların spor yapabilmeleri için koşu bantları, mekik sehpaları ve ağırlık çalışma ekipmanlarının da bulunduğu bir spor salonu da inşa edilmiş.

Ayrıca yabancı çalışanlar dinlenme alanlarında Rusça, Arapça, İngilizce yayın yapan kanalları izleyebiliyor.

- "TürkAkım'ın önceliği refaha katkıda bulunmak"

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "TürkAkım proje şirketi olarak çalışanların refahı konusundaki titizliğimizi alt yüklenicilerimizin de paylaşması mutluluk verici." ifadesini kullandı.

TürkAkım gibi çalışma temposu yüksek bir projeyi sorunsuz hayata geçirebilmek için huzurlu bir çalışma ortamının çok önemli olduğuna işaret eden Esen, "TürkAkım’ın önceliği Kıyıköy’ün, Trakya’nın, Türkiye’nin refahına katkıda bulunduğu gibi kendi çalışanlarına da iyi bir hayat sunabilmektir." dedi.

Bu arada, terminalin tamamlanmasının ardından inşaat alanının yeniden ağaçlandırılmak üzere, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
enerji güvenlik Kıyıköy Petrofac TEKFEN TürkAkım

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