TÜRKBESD-Beyaz eşya satışları Mayıs'ta yüzde 20 geriledi

İstanbul, 24 Haziran (DHA) - Türkiye genelinde beyaz eşya satışlarındaki daralma Mayıs'ta da sürdü ve satışlar yüzde 20 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Mayıs ayında yüzde 20 düşüşle 554,874 adete indi. Üretici şirketlerin bayileri satışlarını temsil eden iç satışlar Ocak-Mayıs döneminde dee yüzde 11 düşüşle 2.39 milyon adete geriledi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, beyaz eşya satışlarında önemli bir belirleyici olan ilk defa satılan konut sayısının Nisan'da yüzde 29.6, Mayıs'ta ise yüzde39 daraldığına işaret ederek, bu gelişmelere karşın beyaz eşyadaki iç talep daralması yüzde 11'de kaldığını söyledi ve ekledi:

"Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan beyaz eşya sektörüne ilişkin verilerin sağlıklı olarak kamuoyuyla paylaşılması sorumluluğu taşıyan derneğimiz, yıllardır ülkemizin ekonomik büyümesine de azami katkı sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Elbette kamuoyunun ilk elden doğru bilgilendirilmesi bu hedefin önemli bir parçasıdır.

"Ekonomi yönetiminin iç talebi canlandırmak için 2018'in son çeyreğinde aldığı ÖTV muafiyeti uygulamasını Haziran sonuna kadar uzatması daralmanın asgari seviyelerde tutulmasına yardımcı oldu. Son olarak BDDK'nın beyaz eşyada taksit sayısını 12'den 18'e çıkartma kararının talebi canlandıracağına ve satışları olumlu etkileyeceğine inanıyoruz."

BDDK 12 Haziran'da kredi kartlarında taksitlendirme süresinin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya çıkardı.

TÜRKBSED verilerine göre, beyaz eşya ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 3 artışla 1.74 milyon adet, Ocak-Mayıs döneminde ise yatay seyirle 7.44 milyon adet oldu.

Beyaz eşya üretimi Mayıs'ta yüzde 6 artışla 2.4 milyon adet, Ocak-Mayıs'ta ise değişim göstermeyerek 10.2 milyon adet olarak gerçekleşti. (Tablo)



