Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli olarak 2013 yılında yayına başlayan, Türkiye'nin ilk Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi olduğu belirtilen 'Abori' (Ekonomi), kısa bir aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.

Merekezi Diyarbakır'da olan ve 2013 yılında yeni teşvik sisteminin etkisiyle bölgede ekonomik kalkınmanın hız kazanması sonucu yayınına başlayan Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, kısa bir aranın ardından yeniden yayın hayatını başladı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Veysi Polat, bölge ekonomisine dair gelişmeleri, toplumun sosyo-ekonomik değişimini sağlayan parametreleri ve yeni yatırım fırsatlarını mercek altına alan bir yayın çizgisi izlediklerini ifade ederek, "Dergimiz yalnızca bölgedeki yatırımcının talep ve sorunlarını değil, işsizlik, çevre, makro-ekonomik dengeler, piyasalar gibi tüm ülkenin ortak sorunlarını okuyucuya aktarır. Bu kapsamda başta TSO’lar, SİAD’lar, TOBB, TÜSİAD, TÜRKONFED gibi iş dünyasının en güçlü sivil toplum örgütleri ile yakın ilişki içerisindedir. Bu kuruluşların nabzını tutar, yönetimdeki gözde iş insanları ile röportajlar yapar. Aynı zamanda Türkiye ve Ortadoğu'daki ekonomik gidişatı önceden okuyucularına aktarabilmek için ülkenin önemli akademisyenlerine sayfalarını açar" dedi.

Abori Dergisi'nin 3 aylık bir aradan sonra yayın hayatına kaldığı yerden devam edeceğini kaydeden Polat, "Yeni dönemde yeni tasarım, güçlenen editöryal ekibi ve genişleyen abone ağı ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Bölgedeki iş dünyasının sesi olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

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