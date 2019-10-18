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Turkcell 25. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Yakın zamanda operatörlerin (GSM) yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz" - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça: - "Yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz" - "Bugün itibarıyla sadece İstanbul'da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da bin 500'ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, telekomünikasyon sektörünün önünü açacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Yakın zamanda operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz." dedi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana 25 yıldır Türkiye'nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren şirket, 25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da özel bir resepsiyon düzenledi.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, çeyrek asır önce kurulan Turkcell'in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini belirterek, bugün yaptıkları her işte, attıkları her adımda yollarının bilgiye, bilişime çıktığını bildirdi.

"Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimdeki hız o kadar yüksek ki; insanlık adeta bir bilgi taarruzuyla karşı karşıya." ifadesini kullanan Turhan, yeni düzene ayak uydurmanın yolunun bilgi toplumuna dönüşmekten geçtiğini anlattı.

Turhan, bu hedef doğrultusunda çok önemli gelişmeler katettikleri ve bu gelişmeler sonucunda telekomünikasyon sektörünün, kendi içinden küresel markalar çıkarır hale geldiğini kaydederek, bu markalardan birisinin de Turkcell olduğunu aktardı.

Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede Türkiye, internet ve mobil iletişim alanında çok önemli bir noktaya ulaştı. Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz. Bu süreçte bugün bizleri bir araya getiren Turkcell'in de çok önemli katkıları oldu. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Sadece ülkemize değil dünyanın dört bir köşesine hizmet sunan Turkcell'in 25. yılını kutluyorum."

- "Ülke genelinde bin 500 baz istasyonu mühürlenmiş durumda"

Resepsiyonda söz alan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 25 yıl önce adeta bir fidan olarak dikilen Turkcell’'n bugün 25 yaşında genç bir çınar ağacına dönüştüğünü belirterek, bu ağacın gelecek yüz yıllarda da ülkeye, ülke insana ve tüm dünyaya hizmet etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Turkcell'in yatırımlarının önemli bir kısmının, Türkiye'nin dijital dönüşümünün vazgeçilmez bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça, "Yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde koyduğu, her yerden herkese genişbant internet hedefine ulaşabilmesi için bir yatırım seferberliğinin başlatılmasını heyecanla ve merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akça, kesintisiz ve kaliteli haberleşmenin bir unsuru olan haberleşme altyapılarının kurulması ve korunması noktasında kamu kurumlarının azami özen göstermeleri gerektiğini belirterek, "Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki bugün itibarıyla sadece İstanbul'da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da bin 500'ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortak altyapı memleket meselesi"

Akça, ortak altyapının memleket meselesi olduğunun altını çizerek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şirketimiz, ülke kaynaklarımızın daha etkin kullanımına yönelik olarak, son 3 yıldır her vesileyle ortak altyapıların kurulması gerektiği hususunu gündeme getiriyor. Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor. Bu sayede ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimizin daha çok gelir etmesi ve vatandaşlarımızın makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alması sağlanmış olacaktır."

Akça, Turkcell'in kuruluşunda bu yana gündeminde olan Turkcell Vakfı'nı kurmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, vakfın, Türkiye'nin bir ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Vakfın, insana dokunan, ülkenin geleceğine hizmet eden yatırımlar yapacak imkanlarının bulunduğunu anlatan Akça, "En büyük amacımız Türkiye'nin teknolojide tüketen bir ülke konumundan üreten bir ülke konumuna ulaşması için; teknolojinin ve bilimin ülkemizde gelişmesini ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını desteklemek ve bunun için gerekli olan bilim insanlarının ve vasıflı iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

- "3 yılda 16 milyar liralık yatırım yapacağız"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, kuruluşlarından bu yana geçen 25 yılda ülkeye katma değer sağlamak için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda kuruluştan bugüne kadar geçen 25 yıllık sürede 50 milyar TL'lik bir yatırım yaptıklarını vurguladı.

Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiklerini aktaran Erkan, "Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Çeyrek asırdır Turkcell olarak ülkemize ve insanımıza değer katmak için aralıksız çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, kuruldukları günden bu yana sektörde hep ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun lokomotif şirketi olarak teknolojide birçok ilki ülkemizin hizmetine biz sunduk. İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bugün alanımızda küresel bir güce ulaşmamıza vesile olan tüm müşterilerimize bize gösterdikleri teveccüh için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şüphesiz bugün geldiğimiz noktadaki başarımızı onların bize sağladığı motivasyona borçluyuz. 25 yıldır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 500'e yakın davetli katıldı.

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