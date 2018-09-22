FİNANS

"Turkcell, 25 yıldır müziğin en büyük destekçilerinden biri"

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

fizy'nin Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production iş birliğiyle hayata geçirdiği fizy İstanbul Müzik Haftası'nın son panelinde müziğe destek veren şirketlerin yöneticileri konuştu - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün: - "25 yıllık serüvenimiz boyunca müziğin en büyük destekçilerinden biri olduk. Özgür Kız ile başlayan müzik ile buluşmamız, 'Turkcell’le bağlan hayata' mottomuzla daha da pekişti"

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy’nin Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production iş birliğiyle hayata geçirdiği fizy İstanbul Müzik Haftası'nın son panelinde müziğe destek veren şirketlerin yöneticileri konuştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında gerçekleşen akademik çalışmaların sunulduğu paneller serisi "Müziğe Destek Verenler" oturumuyla sona erdi.

MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman ve Akbank Kurumsal İletişim Direktörü Murat Göllü, müziğe neden destek verdiklerini anlattı.

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- "Müziğin olduğu her yerde fizy olarak var olmaya devam edeceğiz"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bütün, Turkcell’in, faaliyette bulunduğu her alan gibi, bu konuda da toplumsal değer yaratan iş birlikleri ve sponsorluklara önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"25 yıllık serüvenimiz boyunca müziğin en büyük destekçilerinden biri olduk. Turkcell'in 25 yıllık serüveni boyunca Özgür Kız ile başlayan müzik ile buluşmamız, 'Turkcell’le bağlan hayata' mottomuzla daha da pekişti. Kuruçeşme Arena’daki konser ve sinema etkinliklerimiz, geleneksel Harbiye Yıldızlı Geceler, Liselerarası Müzik Yarışması desteğimiz ve tabii ki Türkiye’nin yerli dijital müzik platformu fizy ile müziğe yatırıma devam ediyoruz. fizy İstanbul Müzik Haftası, bugüne kadar denenmemiş, müzikten daha fazlasını sunan bir etkinlikti. fizy markası ile çok güzel bir uyum sağlandı. Biz fizy olarak daha yeni başladık. Sanatçının emeğinin hakkını vermek için, müziğin gelişmesi için yatırıma devam edeceğiz. Müziğin olduğu her yerde fizy olarak var olmaya devam edeceğiz."

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- Klasik, caz ve "Gururla Yerli" ile tam destek

Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli de Borusan Sanat olarak 20 yıldır müziğe destek verdiklerini hatırlatarak, "Klasik müzik konserleri gençleri çok cezbetmiyor ama yıllardır hâlâ salonlarımız eksiksiz, tam kapasite seyirciyle doluyor. Yani klasik müzikseverler her zaman var ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman ise Vestel’in "Gururla Yerli" sloganı doğrultusunda müziği desteklediğini belirterek, sloganlarına uygun, günün sanatçılarını destekleyen yerli konserlerle gençleri yakaladıklarını kaydetti.

Akbank Kurumsal İletişim Direktörü Murat Göllü, Akbank Caz'ın, 30 yılına yaklaştığını hatırlatarak, "Çocuk tiyatromuz ise daha uzun soluklu, tam 45 yıldır tüm Anadolu’yu geziyor. Yıllar önce bir düşünceyle topluma katkı sağlamak amacıyla başlamış bir etkinliği bugün 25 bine yakın sanatsever izliyor." ifadelerini kullandı.

Panellerin ardından eğlence; Athena, Selda Bağcan, Emre Altuğ, Ömür Gedik ve Tuna Kiremitçi ile devam etti.

Festival, hafta sonu ise sabaha kadar müzikle devam edecek. Popüler kültür, Türk pop müziği, yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında bugün Ece Seçkin, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi, Teoman, Kenan Doğulu sahne alacak. Ayrıca gece yarısından itibaren Kruder & Dorfmeister’in 25’inci yıl dönümü konseri yer alacak. After Party’de ise Dj Style-ist olacak. Ayrıca ünlü sanatçılar imza gününde sevenleriyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Müzik Haftası Turkcell

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