"Turkcell, 25 yıldır müziğin en büyük destekçilerinden biri"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bütün, Turkcell’in, faaliyette bulunduğu her alan gibi, bu konuda da toplumsal değer yaratan iş birlikleri ve sponsorluklara önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"25 yıllık serüvenimiz boyunca müziğin en büyük destekçilerinden biri olduk. Turkcell'in 25 yıllık serüveni boyunca Özgür Kız ile başlayan müzik ile buluşmamız, 'Turkcell’le bağlan hayata' mottomuzla daha da pekişti. Kuruçeşme Arena’daki konser ve sinema etkinliklerimiz, geleneksel Harbiye Yıldızlı Geceler, Liselerarası Müzik Yarışması desteğimiz ve tabii ki Türkiye’nin yerli dijital müzik platformu fizy ile müziğe yatırıma devam ediyoruz. fizy İstanbul Müzik Haftası, bugüne kadar denenmemiş, müzikten daha fazlasını sunan bir etkinlikti. fizy markası ile çok güzel bir uyum sağlandı. Biz fizy olarak daha yeni başladık. Sanatçının emeğinin hakkını vermek için, müziğin gelişmesi için yatırıma devam edeceğiz. Müziğin olduğu her yerde fizy olarak var olmaya devam edeceğiz."

\

- Klasik, caz ve "Gururla Yerli" ile tam destek

Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli de Borusan Sanat olarak 20 yıldır müziğe destek verdiklerini hatırlatarak, "Klasik müzik konserleri gençleri çok cezbetmiyor ama yıllardır hâlâ salonlarımız eksiksiz, tam kapasite seyirciyle doluyor. Yani klasik müzikseverler her zaman var ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.