FİNANS

Turkcell Akademi, Brandon Hall’den 4 ödülle döndü

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Brandon Hall tarafından Turkcell Akademi 4 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Turkcell Akademi Brandon Hall'dan 3 ayrı programla 4 ödül kazanmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Akademi, eğitim alanındaki öne çıkan çalışmalarıyla yeni ödüller kazanmaya devam ediyor. Turkcell Akademi, dünyanın en önemli eğitim teknolojileri danışmanlık şirketi olan ve aynı zamanda uzaktan eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall'dan 3 ayrı programla 4 ödül kazanmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, fark yaratan eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin Turkcell’in stratejik hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Sezen, 12 yılda Turkcell Akademi’yi 50’den fazla uluslararası ödüllerle onurlandırılan bir dünya markasına haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Üç yıl önce başlattığımız ve geldiğimiz noktada bizi dünyada bir ilk haline getiren dijital operatör olma vizyonuyla eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attık. Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma vizyonumuz yer alıyor. Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ödüllerin de bunca yıldır bu alana yaptıkları stratejik yatırımın bir yansıması olduğunu ifade eden Sezen, Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptıkları yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdikleri eğitimlerle milyonlara ulaştıklarını belirtti. Sezen, Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle insana faydalı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell'e kazandırmayı amaçlayan Turkcell Akademi GNÇYTNK Programı, 2018 Brandon Hall Group Excellence in Talent Acquition Awards'ta (Yetenek Kazandırmada Mükemmeliyet Ödülleri) Best New Hire Onboarding Program (En İyi Eğitim ve Oryantasyon Programı) kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Turkcell Akademi’ye üç gümüş ödül ise 2018 Brandon Hall Group Excellence in Learning Awards’tan (Eğitimde Mükemmeliyet Ödülleri) geldi. Çalışan eğitimleri konusunda öncü uygulamalara imza atan Turkcell’in, bölüm ve uzmanlık alanından bağımsız tüm çalışanlarının faydalanabilmesi için hayata geçirdiği Pazarlama Master Programı, hem Best Unique or Innovative Learning and Development Program (En İyi Eşsiz ya da Yaratıcı Eğitim ve Gelişim Programı) hem de Best Use of Blended Learning (Karma Öğrenmeyi En İyi Kullanımı) kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Hangi ekipte ve hangi uzmanlık alanında olursa olsun isteyen herkesin katılma fırsatı bulduğu programda, çalışanların ortak pazarlama bakış açısı kazanmaları ve kariyerlerinde yepyeni bir uzmanlık edinmeleri hedeflendi. Boğaziçi, Wharton, Illionis gibi dünya çapındaki üniversitelerden duayenlerin eğitim verdiği, tüm yıla yayılan ve 100 saat süren programda katılımcılar teoriden pratiğe, konvansiyonel pazarlamadan dijital pazarlamaya kadar birçok konuyu öğrenme fırsatı buldular.

Online eğitim, seminer ve dijital projelerle desteklenen programda katılımcılar pazarlamanın temellerini ve dijital dünyada pazarlamanın inceliklerini keşfederek, bu değerli üniversitelerin sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Turkcell Satış Sertifika Programı 13 bin kişi tarafından tamamlanarak iş sonuçlarında, müşteri memnuniyet oranlarında ve çalışan bağlılık oranlarında fark yarattı. Programa katılanların uzun bir eğitim yolculuğundan sonra hem bilgi seviyelerinin hem de yetkinlik ve davranışlarının online değerlendirme merkezlerinde değerlendirdiği ve sonunda elde edilen sertifika ile çalışanlara kariyer imkanları, bonuslar ve farklı faydaların sunulduğu Satış Sertifika Programı, Best Certification Program (En İyi Sertifika Programı) kategorisinde değer buldu.

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğizRenault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz
Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacakKamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brandon Hall Ödül Turkcell Akademi

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.