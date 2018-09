Turkcell Akademi, Brandon Hall’den 4 ödülle döndü

Ödüllerin de bunca yıldır bu alana yaptıkları stratejik yatırımın bir yansıması olduğunu ifade eden Sezen, Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptıkları yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdikleri eğitimlerle milyonlara ulaştıklarını belirtti. Sezen, Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle insana faydalı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell'e kazandırmayı amaçlayan Turkcell Akademi GNÇYTNK Programı, 2018 Brandon Hall Group Excellence in Talent Acquition Awards'ta (Yetenek Kazandırmada Mükemmeliyet Ödülleri) Best New Hire Onboarding Program (En İyi Eğitim ve Oryantasyon Programı) kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Turkcell Akademi’ye üç gümüş ödül ise 2018 Brandon Hall Group Excellence in Learning Awards’tan (Eğitimde Mükemmeliyet Ödülleri) geldi. Çalışan eğitimleri konusunda öncü uygulamalara imza atan Turkcell’in, bölüm ve uzmanlık alanından bağımsız tüm çalışanlarının faydalanabilmesi için hayata geçirdiği Pazarlama Master Programı, hem Best Unique or Innovative Learning and Development Program (En İyi Eşsiz ya da Yaratıcı Eğitim ve Gelişim Programı) hem de Best Use of Blended Learning (Karma Öğrenmeyi En İyi Kullanımı) kategorilerinde ödüle layık görüldü.