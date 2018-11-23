Turkcell, BM'de toplum ve insan odaklı projelerini anlattı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Global Forumu bu yıl 8.kez gerçekleştirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde Birleşmiş Milletler'in New York'taki Genel Merkezinde gerçekleştirilen foruma Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Türkiye'yi temsilen etkinliğe katılan tek özel sektör temsilcisi olarak Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da forum kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.

Forumun ilk günü düzenlenen "Üretken İşbirliği: Barışın Tesisinde Özel Sektör ve Sivil Toplumun Gücünü Kullanmak" başlıklı oturumda konuşan Akça, Turkcell'in toplum ve insan odaklı projeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akça, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın kurucularından biri olduğunu belirterek barışın tesisi için en önemli noktanın tüm insanların yaşam hakkına saygı göstermek olduğunu belirtti.

Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün insani yardıma dünyada en yüksek bütçe ayıran ülke ve Turkcell de bu ülkeye yakışan işler yapmak için çalışıyor. İlkokuldan doktoraya eğitim her alanında yer alıyoruz ve destek veriyoruz. Öğrenci bursları, okul inşaatları, üniversite işbirlikleriyle gelirlerimizin yüzde birini toplumsal fayda odaklı projelere ayırıyoruz. Okullarda teknoloji sınıfları açıyoruz, Suriyeli misafirlerimize teknolojik altyapımız ve dijital servislerimizle hizmet veriyoruz, girişimciliği destekliyoruz."