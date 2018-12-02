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Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

TURKCELL Genel Müdürü ve CEO'su Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) mobil uygulama fabrikasına ve dijital ihracat üssüne çevrilebileceğini söyledi.

Turkcell CEO'su Terzioğlu: KKTC'yi dijital ihracat üssüne çevirebiliriz

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- TURKCELL Genel Müdürü ve CEO'su Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) mobil uygulama fabrikasına ve dijital ihracat üssüne çevrilebileceğini söyledi.
Terzioğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türkcell ve Huwaei arasında imzalanan ‘KKTC Dijital Dönüşüm Protokolü’ töreni sonrasında DHA'ya konuştu. "Dünyada sürekli büyüyen, son elli yıldır hiçbir durumda etkilenmeyen üç tane sektör var. Bunlar eğitim, sağlık ve turizm. Önümüzdeki dönemde de hiç aralıksız bu sektörler büyüyecek" diye konuşan Terzioğlu, "Kıbrıs adasına baktığınız zaman bu üç sektör için de müthiş bir potansiyel var. Ama daha da önemlisi Ada'daki insan potansiyeli" dedi.
YASAL ADIMLAR ATILMALI
Kuzey Kıbrıs'ta üniversitelerde 102 bin öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Turkcell CEO'su Terzioğlu, "Öğrenci sayısı da artacak. Dolayısıyla gerçekten bu kaynakları iyi şekilde kullanırsak; bu adayı, mobil uygulama fabrikasına bir digital ihraçat üssüne çevirmememiz için hiçbir sebep yok" diye konuştu. Ada'nın digital üs olması konusunda bazı adımların da atılmasına işaret eden Terzioğlu, "Bunun için KKTC hükümetinin gerekli mevzuatı bir an önce çıkarması lazım. Şimdi tekno park yasaları çıkarılıyor. Bu önemli bir adım. Ama tekno park yasalarıyla birlikte; ülkedeki digital alt yapıyı da kurgulamamız lazım" diye konuştu. Terzioğlu şöyle devam etti:
"Bugün dünyada 4G'nin olmadığı her halde tek ülke KKTC kaldı. Gerek 4.5G yatırımı gerekse 5G'nin eş zamanlı olarak düşünülerek bir an önce devreye alınması lazım. Bize fırsat verilirse; söz veriyorum 4.5G ile 5G'yi de aynı gün faaliyete geçirecek kaynaklarımız ve teknolojilerimiz hazır. Turkcell hazır. Sadece lisans bekliyoruz. Lisansımızı alır almaz biz 3 ay içerisinde adayı dünyanın en modern mobil alt yapısına kavuştururuz."

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