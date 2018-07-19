Turkcell CFO'su Bülent Aksu yeni ekonomi yönetiminde

İSTANBUL (AA) - Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şirkete 20 Temmuz 2016'da katılan ve CFO görevini yürüten Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. Sayın Aksu'nun Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."