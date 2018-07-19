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Turkcell CFO'su Bülent Aksu yeni ekonomi yönetiminde

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere görevinden ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şirkete 20 Temmuz 2016'da katılan ve CFO görevini yürüten Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. Sayın Aksu'nun Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Turkcell'de Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Osman Yılmaz'ın, 1 Ağustos 2018 itibarıyla mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edeceği kaydedilen açıklamada, "20 Temmuz 2016'den beri Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell bünyesinde başarı ile görev yapmakta olan Bülent Aksu, ilk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmesinin yanı sıra finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi ihraçlara da imza atarak, Turkcell’in yerel ve uluslararası sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmişti." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Aksu Hazine ve Maliye Bakanlığı Turkcell

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