FİNANS

Turkcell data ve dijital servislerle büyüyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz: - "Turkcell geçen yıl piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldı. Bu rekor büyümede iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü bulunuyor"

İZMİR (AA) - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Turkcell'in geçen yıl piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldığını belirterek, "Bu rekor büyümede iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü bulunuyor." dedi.

İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertopuz, Turkcell'in ürün ve çözümlerine ilişkin bilgi verdi.

Şirketin 2017 yılında piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldığını dile getireh Ertopuz, şöyle devam etti:

"Bu rekor büyümede, iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü bulunuyor. Son 2 yıldır yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Bu noktada farklı yeteneklerimizi bir araya getiriyor, müşterilerimize yenilikçi ürün ve servisler sunuyoruz. Amacımız müşterilerimizin bizimle geçirdiği süreyi artırabilmek."

Geliştirdikleri ürün ve servislerle küresel ölçekte rekabet ettiklerini vurgulayan Ertopuz, BiP, fizy, Dergilik, Yaani, bireysel depolama servisi Lifebox, telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+ gibi çözümlerle müşterilerine günlük bin 440 dakikaya değer katan servisler sunduklarını söyledi.

Ertopuz, Turkcell Akademi, Merhaba Umut ve Hayal Ortağım gibi uygulamalarla da topluma fayda sağlayan, engelleri aşan hizmetler verdiklerini belirtti.

İzmirli tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin de bilgi veren Ertopuz, "Rakamlar, İzmir halkının Turkcell'in dijital uygulamalarını sevdiğini açıkça gösteriyor. Nisan ayında yeni nesil iletişim platformumuz BiP'i İzmir'de 584 bin kişi kullanıyor. Türkiye'nin ilk yerli arama motoru Yaani üzerinden mobil arama sayısı ise İzmir'de yine nisan ayında 2,5 milyonu aştı. Lifebox'a 16 milyon dosya yükleyen İzmirli Turkcelliler, TV+'da ise 201 bin izleme rakamına ulaşmış durumda." dedi.

Ertopuz, İzmirli Turkcellilerin en çok rağbet ettiği bir diğer uygulamanın da müzik platformu fizy olduğunu anımsattı.

İzmirlilerin nisanda 19 milyon şarkı dinlediğini aktaran Ertopuz, "En çok dinlenen şarkıların başında ise Mahmut Orhan'ın 'Her Şey Fani' ve Mabel Matiz'in 'Öyle Kolaysa' var. İdo Tatlıses'in 'Sen' parçası da İzmir halkının favorileri arasında yer alıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin dijital yayıncılık platformu Dergilik'in de İzmirli kullanıcılar tarafından tercih edilmeye başlandığını belirten Ertopuz, bu uygulamada da İzmir'de 700 bin abonenin bulunduğu dile getirdi.

- Turkcell'den yeni uygulama: Kopilot

Haziran ayında lanse etmeyi planladıkları Kopilot'a ilişkin bilgiler de veren Ertopuz, şunları kaydetti:

"Sahip olduğunuz aracın performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Kopilot, klasik bir araç takip hizmetinin çok ötesinde kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle aracınızla ilgili her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlayacak. Kopilot ayrıca marka iş birliği ekosistemiyle kullanıcılara avantajlı fırsatlar ve Turkcell'in OTT hizmetleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak sürüş deneyimini üst seviyeye çıkaracak."

Ertopuz, Turkcell'in İzmir'de 3 bin 210 kilometre uzunluğundaki fiber ağ altyapısı, 29 mağazası ve 2 Global Turkcell Çağrı Merkezi ile İzmirli tüketicilere ulaştığını ve yaklaşık 4 bin çalışanıyla şehrin istihdamına da büyük katkı sağladığını söyledi.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu
Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 
Varlık Barışı semineri düzenlendiVarlık Barışı semineri düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bip Dergilik Fizy Mabel Matiz Mahmut Orhan Turkcell TV Yaani

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.