Turkcell data ve dijital servislerle büyüyor

İZMİR (AA) - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Turkcell'in geçen yıl piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldığını belirterek, "Bu rekor büyümede iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü bulunuyor." dedi.
İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertopuz, Turkcell'in ürün ve çözümlerine ilişkin bilgi verdi.
Şirketin 2017 yılında piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldığını dile getireh Ertopuz, şöyle devam etti:
"Bu rekor büyümede, iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü bulunuyor. Son 2 yıldır yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Bu noktada farklı yeteneklerimizi bir araya getiriyor, müşterilerimize yenilikçi ürün ve servisler sunuyoruz. Amacımız müşterilerimizin bizimle geçirdiği süreyi artırabilmek."
Geliştirdikleri ürün ve servislerle küresel ölçekte rekabet ettiklerini vurgulayan Ertopuz, BiP, fizy, Dergilik, Yaani, bireysel depolama servisi Lifebox, telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+ gibi çözümlerle müşterilerine günlük bin 440 dakikaya değer katan servisler sunduklarını söyledi.
Ertopuz, Turkcell Akademi, Merhaba Umut ve Hayal Ortağım gibi uygulamalarla da topluma fayda sağlayan, engelleri aşan hizmetler verdiklerini belirtti.
İzmirli tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin de bilgi veren Ertopuz, "Rakamlar, İzmir halkının Turkcell'in dijital uygulamalarını sevdiğini açıkça gösteriyor. Nisan ayında yeni nesil iletişim platformumuz BiP'i İzmir'de 584 bin kişi kullanıyor. Türkiye'nin ilk yerli arama motoru Yaani üzerinden mobil arama sayısı ise İzmir'de yine nisan ayında 2,5 milyonu aştı. Lifebox'a 16 milyon dosya yükleyen İzmirli Turkcelliler, TV+'da ise 201 bin izleme rakamına ulaşmış durumda." dedi.
Ertopuz, İzmirli Turkcellilerin en çok rağbet ettiği bir diğer uygulamanın da müzik platformu fizy olduğunu anımsattı.
İzmirlilerin nisanda 19 milyon şarkı dinlediğini aktaran Ertopuz, "En çok dinlenen şarkıların başında ise Mahmut Orhan'ın 'Her Şey Fani' ve Mabel Matiz'in 'Öyle Kolaysa' var. İdo Tatlıses'in 'Sen' parçası da İzmir halkının favorileri arasında yer alıyor." diye konuştu.
Türkiye'nin dijital yayıncılık platformu Dergilik'in de İzmirli kullanıcılar tarafından tercih edilmeye başlandığını belirten Ertopuz, bu uygulamada da İzmir'de 700 bin abonenin bulunduğu dile getirdi.
- Turkcell'den yeni uygulama: Kopilot
Haziran ayında lanse etmeyi planladıkları Kopilot'a ilişkin bilgiler de veren Ertopuz, şunları kaydetti:
"Sahip olduğunuz aracın performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Kopilot, klasik bir araç takip hizmetinin çok ötesinde kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle aracınızla ilgili her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlayacak. Kopilot ayrıca marka iş birliği ekosistemiyle kullanıcılara avantajlı fırsatlar ve Turkcell'in OTT hizmetleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak sürüş deneyimini üst seviyeye çıkaracak."
Ertopuz, Turkcell'in İzmir'de 3 bin 210 kilometre uzunluğundaki fiber ağ altyapısı, 29 mağazası ve 2 Global Turkcell Çağrı Merkezi ile İzmirli tüketicilere ulaştığını ve yaklaşık 4 bin çalışanıyla şehrin istihdamına da büyük katkı sağladığını söyledi.
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