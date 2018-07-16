Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana desteğiyle düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3. sezonu Kayseri'deki toplantıyla tamamlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yılki toplantıların ana odağı dijitalleşme oldu. Buluşmalar kapsamında, KOBİ'lere özel dijital çözümler üreten ve İşte Turkcell İşte Destek diyerek kurumsal dünyasını yenileyen Turkcell, 7 ilde KOBİ'lerin ayağına giderek onları yerinde dinledi ve dijitalleşme süreçlerindeki şirketlerle tecrübelerini paylaştı.

Ülke ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan ve Türkiye'nin dijitalleşmesi yolundaki en önemli parçalardan biri olan KOBİ'lere özel düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3. sezonu Kayseri'de yapılan toplantıyla tamamlandı.

Turkcell'in ana desteğiyle, 7 ilde 5 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen buluşma serisinde ana odak dijitalleşme oldu. Toplantılarda, endüstri 4.0, dijital ekonomi ve güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, IoT gibi konular ele alındı.

Her biri dijitalleşme alanında uzman olan konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı üçüncü sezonunun ilk toplantısı Denizli'de düzenlendi.