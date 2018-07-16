FİNANS

Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3. sezonu Kayseri'deki toplantıyla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana desteğiyle düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3. sezonu Kayseri'deki toplantıyla tamamlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yılki toplantıların ana odağı dijitalleşme oldu. Buluşmalar kapsamında, KOBİ'lere özel dijital çözümler üreten ve İşte Turkcell İşte Destek diyerek kurumsal dünyasını yenileyen Turkcell, 7 ilde KOBİ'lerin ayağına giderek onları yerinde dinledi ve dijitalleşme süreçlerindeki şirketlerle tecrübelerini paylaştı.

Ülke ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan ve Türkiye'nin dijitalleşmesi yolundaki en önemli parçalardan biri olan KOBİ'lere özel düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3. sezonu Kayseri'de yapılan toplantıyla tamamlandı.

Turkcell'in ana desteğiyle, 7 ilde 5 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen buluşma serisinde ana odak dijitalleşme oldu. Toplantılarda, endüstri 4.0, dijital ekonomi ve güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, IoT gibi konular ele alındı.

Her biri dijitalleşme alanında uzman olan konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı üçüncü sezonunun ilk toplantısı Denizli'de düzenlendi.

Ardından sırasıyla KOBİ'lerin yoğun bir şekilde yer aldığı Tekirdağ, Samsun, Gaziantep, Antalya, Adana yapılan buluşmaların son durağı Kayseri oldu. KOBİ temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği toplantılarda, KOBİ'ler dijitalleşme süreçlerinde kendilerine yardımcı olacak bilgileri birebir uzmanlarından öğrenirken, dijitalleşme yolunda kafalarındaki soruların cevaplarını da öğrenme şansını yakaladı.

- "KOBİ'leri dijitalleştirmek için Anadolu'yu karış karış geziyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, KOBİ'leri dijitalleştirmek için Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirtti.

Bütün, şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda 'İşte Destek İşte Turkcell' diyerek KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek için bir seferberlik başlattık. Ülkemizin göz bebeği KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini ne kadar çabuk tamamlarsak, Türkiye'nin dijitalleşme sürecini de o denli hızlı tamamlamış olacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin neresinde olursa olsun KOBİ'lerimizin ayağına giderek, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yerinde belirliyoruz. Bu anlamda Türkiye Teknoloji Buluşmaları'yla da KOBİ'lerimizin yoğun faaliyet gösterdiği illerdeki binlerce KOBİ temsilcisi ile bir araya geldik.

Bir yandan dijitalleşmeyle ilgili tecrübelerimizi kendilerine aktarırken bir yandan da birebir kendi ağızlarından ihtiyaçlarını, beklentilerini dinleme şansı bulduk. Bu tip buluşmaların karşılıklı etkileşimin yanı sıra KOBİ'lerimizin dijital hale gelmesi, uluslararası alanda rekabet güçlerini ortaya çıkarsı açısından da büyük önem taşıdığına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin 7 ilinde düzenlediğimiz bu yılki toplantılara katılan her bir KOBİ’mize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."

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