FİNANS

Turkcell Diyalog Müzesi'nde "Dans ile diyalog" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Turkcell'in kuracağı, görme ve işitme engellilerden oluşan tango grubu "Dans ile Diyalog"a başvurular başladı - Derslere görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kuracağı, görme ve işitme engellilerden oluşan tango grubu "Dans ile Diyalog"a başvurular dün itibarıyla başladı. Derslere görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabiliyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ilk kez Mayıs ayında "Dünya Engelliler Haftası" kapsamında sahneye koyduğu "Karanlık ve Sessizlikte Tango"ya gelen yüksek beğeni üzerine şimdi görme ve işitme engellilerden oluşan bir tango grubu kuruluyor.

Başvuruları dün başlayan tango derslerine, görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabilecek. İstanbul Social Enterprise tarafından hayata geçirilen ve Turkcell'in desteklediği projede, dünyada ilk kez biri görme diğeri işitme engelli çiftler bir araya geliyor.

Başlangıçta 4 görme ve 4 işitme engelliden oluşan ekip, artık çok daha kalabalık olarak yola devam edecek.

Turkcell Diyalog Müzesi rehberleriyle başlayan yolculuk, artık dileyen tüm görme ve işitme engellilere kapılarını açıyor. Üstelik sadece engelli bireyler değil, engeli olmayanlar da bu eşsiz deneyime ortak olabiliyor. Profesyonel tango eğitmeni Elif Ömüriş önderliğinde gerçekleştirilecek "Dans ile Diyalog" tango dersleri başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte biz bu 5 milyona odaklanıyoruz. Turkcell'in desteklediği 'Karanlık ve Sessizlikte Tango Grubu'da bu vizyonun önemli bir parçası. Tango gibi tümüyle diyalog barındıran kült bir dansı, görme ve işitme engelli bireylerimize aktarmanın, onların sosyal yaşama kaldıkları yerden devam etme mücadelelerini desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Verilen bilgiye göre, 14 Ekim'e kadar devam edecek başvuru sonrasında ön görüşmelerin gerçekleşeceği sürecin 22 Ekim haftasında tamamlanması ve derslerin başlaması planlanıyor.

Gayrettepe Metro İstasyonu'ndaki Turkcell Diyalog Müzesi'nde gerçekleştirilecek olan derslerde, tango sınıfları maksimum 16 kişi yani 8 çiftten oluşacak. Dersler 4 ay sürecek. Haftada 1 gün olarak gerçekleşecek tango eğitimleri ise ortalama 1 saat 15 dakika olacak. 4 aylık eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Turkcell teknolojisiyle hayata geçen "Hayal Ortağım" ve "İşaret Dilim" uygulamaları da tango eğitimine entegre edilirken, uygulamalar aynı zamanda, görme ve işitme engellilerin online bir platform üzerinden tango öğrenebilmelerine yönelik bir eğitim paketini de içeriyor. Paketin içinde yer alan 4 eğitim videosunu dans etmek isteyen işitme engelliler, işaret dilinde ve ayrıntılı alt yazılı olarak izleyebiliyor. Ayrıca, tüm figürlerin görme engellilere yönelik anlık betimlemesi de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dans ile Diyalog Turkcell

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