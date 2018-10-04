İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kuracağı, görme ve işitme engellilerden oluşan tango grubu "Dans ile Diyalog"a başvurular dün itibarıyla başladı. Derslere görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabiliyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ilk kez Mayıs ayında "Dünya Engelliler Haftası" kapsamında sahneye koyduğu "Karanlık ve Sessizlikte Tango"ya gelen yüksek beğeni üzerine şimdi görme ve işitme engellilerden oluşan bir tango grubu kuruluyor.

Başvuruları dün başlayan tango derslerine, görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabilecek. İstanbul Social Enterprise tarafından hayata geçirilen ve Turkcell'in desteklediği projede, dünyada ilk kez biri görme diğeri işitme engelli çiftler bir araya geliyor.

Başlangıçta 4 görme ve 4 işitme engelliden oluşan ekip, artık çok daha kalabalık olarak yola devam edecek.

Turkcell Diyalog Müzesi rehberleriyle başlayan yolculuk, artık dileyen tüm görme ve işitme engellilere kapılarını açıyor. Üstelik sadece engelli bireyler değil, engeli olmayanlar da bu eşsiz deneyime ortak olabiliyor. Profesyonel tango eğitmeni Elif Ömüriş önderliğinde gerçekleştirilecek "Dans ile Diyalog" tango dersleri başlıyor.