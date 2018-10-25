FİNANS

Turkcell dokuz ayda 1.2 milyar net kara ulaştı 

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

 Turkcell’in 2018 yılı üçüncü çeyrek gelirlerinin sonuçlarına göre yılın ilk dokuz aydaki net karı 1.2 milyar lira olarak gerçekleşti.  Üçüncü çeyrek gelirlerini yüzde 26.1 artıran Turkcell 5.8 milyar liralık gelir ve yüzde 46.6 artışla 2.4 milyar lira faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde ederek tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ve FAVÖK’üne imza attı.   Aynı dönemde FAVÖK marjı yüzde 41.3 olarak gerçekleşirken net kar ise 241 milyon lira oldu.

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Turkcell’in 2018 yılı üçüncü çeyrek gelirlerinin sonuçlarına göre yılın ilk dokuz aydaki net karı 1.2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Üçüncü çeyrek gelirlerini yüzde 26.1 artıran Turkcell 5.8 milyar liralık gelir ve yüzde 46.6 artışla 2.4 milyar lira faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde ederek tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ve FAVÖK’üne imza attı.
Aynı dönemde FAVÖK marjı yüzde 41.3 olarak gerçekleşirken net kar ise 241 milyon lira oldu. Artan performansın da etkisiyle Turkcell’in iki yıllık kümülatif gelir büyümesi yüzde 59, FAVÖK artışı ise yüzde 97 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu toplamda, yüzde 20.8 büyüme ile 15.7 milyar lira ciroya, yüzde 45.9 artışla 6.5 milyar lira FAVÖK’e ve yüzde 41.8 FAVÖK marjına ulaşmış oldu.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in daima verimliliği ön planda tutarak yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti ve şöyle devam etti:
“Turkcell Grubu olarak son 3.5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti.
“Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell’in değil Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli.
“Günün 1440 dakikasının her birinde müşterilerimiz için değer yaratma hedefiyle sunduğumuz dijital servislerimizin indirme sayısı 130 milyona ulaştı.
“4.5G’li müşterilerimizin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 GB olarak gerçekleşti. “Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince dünya ekonomilerinde gözlemlediğimiz olumsuz etkilere rağmen hem gelirde hem de FAVÖK’te büyüme ivmemiz devam etti. Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdık.
“Bu tablo güçlü iş modelimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimizin kanıtı. Bu nedenle Turkcell olarak hedeflerimizi yukarı çektik.”

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