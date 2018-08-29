FİNANS

Turkcell dünya devleriyle 5G destekli araç haberleşmesi projesini geliştirecek

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Turkcell, araç haberleşmesi konusunda yaptığı 5G çalışmaları ile Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirildiği Horizon2020'den hibe alacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, araç haberleşmesi konusunda yaptığı 5G çalışmaları ile Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirildiği Horizon2020'den hibe almaya hak kazandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Turkcell'in bu projesi, zorlu rekabet koşulları sebebiyle çok düşük bir kabul oranına sahip Horizon2020'den 5G araç haberleşmesi konusunda destek alan Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

Proje, 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda AB fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

5G MOBIX'in uluslararası düzeydeki çalışmalarının Türkiye ayağında, konvoy (platooning) servisine odaklanılıyor. Proje ile belirli rotalar üzerinde giden tırların kendileriyle aynı rotada ilerleyen diğer tırlarla konvoy oluşturması, arkadaki şoförlerin dinlenmesi ve araçların öndekilere yaklaşarak yol rüzgarından daha az etkilenmesiyle yakıt tasarrufu yapılması sağlanıyor.

Burada araçlar arası iletişim kullanılarak tırların birbirlerini yakın bir mesafeden takip edebilmesi mümkün hale geliyor. Türkiye-Yunanistan sınırında test edilecek sistem, en öndeki tırın yol görüntülerini arkadaki tırlara gönderecek ve şoförler en öndeki aracı kullanıyormuş gibi yolu izleyebilecek.

Araç haberleşmesi için 5G-destekli yenilikçi teknolojileri hayata geçirmeyi hedefleyen 5G-MOBIX projesinde Ericsson ve Nokia gibi dünyanın önde gelen telekom altyapısı üreticilerinin yanı sıra Daimler, PSG ve Renault gibi araç üreticileri ve telekom operatörlerinden COSMOTE, KPN ve Telefonica yer alıyor.

Projede Türkiye'den Turkcell dışında Ford Otosan, Aselsan ve Ericsson Türkiye çalışmalarda görev alıyor.

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- "1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell şebekesinde 5G için altyapımızı hızla hazır hale getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Sezgin, şunları kaydetti:

"1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell şebekesinde 5G için altyapımızı hızla hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda Turkcell olarak 5G ile geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verecek projemizin uluslararası alanda destek bulması bizim için son derece önemli. Proje kapsamında sürücüsüz araç teknolojileri ve otonom iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Bu şekilde 5G ile birlikte yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün içinde yer alarak ona yön veren olmaktan dolayı da mutluyuz."

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