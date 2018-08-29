Turkcell dünya devleriyle 5G destekli araç haberleşmesi projesini geliştirecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, araç haberleşmesi konusunda yaptığı 5G çalışmaları ile Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirildiği Horizon2020'den hibe almaya hak kazandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Turkcell'in bu projesi, zorlu rekabet koşulları sebebiyle çok düşük bir kabul oranına sahip Horizon2020'den 5G araç haberleşmesi konusunda destek alan Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

Proje, 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda AB fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

5G MOBIX'in uluslararası düzeydeki çalışmalarının Türkiye ayağında, konvoy (platooning) servisine odaklanılıyor. Proje ile belirli rotalar üzerinde giden tırların kendileriyle aynı rotada ilerleyen diğer tırlarla konvoy oluşturması, arkadaki şoförlerin dinlenmesi ve araçların öndekilere yaklaşarak yol rüzgarından daha az etkilenmesiyle yakıt tasarrufu yapılması sağlanıyor.