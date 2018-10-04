FİNANS

Turkcell dünyayı "BİP"le tanıştıracak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "Tüm dünyada BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız süreci New York'tan başlatıyoruz. BiP'in dijital reklamları ilk olarak New York'ta, ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı" - "İçinde İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP'de öncelikli hedefimiz yurt dışında ilk aşamada 25 milyon kullanıcıya erişmek" - "Yerli navigasyon servisi yakın zamanda Turkcell tarafından pazara sunulacak"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Tüm dünyada BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız süreci New York'tan başlatıyoruz. BiP'in dijital reklamları ilk olarak New York'ta, ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı." dedi.

Sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin gelecek dönem hedefleri ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şirketin iletişim ve yaşam platformu BiP'in, Türkiye'nin ardından yurt dışındaki iletişimi için de gaza bastıklarını belirten Terzioğlu, geride bırakılan bir yıllık sürede, kullanıcı sayısının küresel oranda yüzde 70 arttığını söyledi.

BiP'in, pazar liderliğini ele geçirmek için yeni bir iletişim kampanyasına start verdiğine işaret eden Terzioğlu, kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresinin, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri olacağını bildirdi.

\

- "Yurt dışında ilk hedef 25 milyon kullanıcıya ulaşmak"

Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP'in öncelikli hedefinin, yurt dışında ilk aşamada 25 milyon kullanıcıya erişmek olduğunu aktaran Terzioğlu, bu hamlenin aynı zamanda Türkiye'nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Terzioğlu, Türk mühendislerin müthiş işler ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak. Türkiye'nin Turkcell'i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz.

Tüm dünyada BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York'tan başlatıyoruz. BiP'in dijital reklamları ilk olarak New York'ta, ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı. Reklamın ana mesajı, 'Diğerlerini bırakın, gelin BiP'i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin, sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın.' şeklinde. Bu global iletişim kampanyasının hedefi, ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP'in bir platform olarak yaygınlaşması."

-"BiP dünyada birçok kez taklit edilen özelliğiyle gündemde"

Terzioğlu, kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP'in konuşulacağını söyledi.

Avrupa'da şu an yaklaşık 5 milyon Türk'ün yaşadığını belirten Terzioğlu, "Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran'dan Suudi Arabistan'a, Fas'tan Ukrayna ve Belarus'a, Japonya'dan Brezilya ve Antartika'ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor." diye konuştu.

BiP'in bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle zaten gündemde olduğuna işaret eden Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardı. Şimdi BiP'in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Bu amaçla başlattığımız global iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak. Hedefimiz Türkiye'nin yerli ve milli uygulaması BiP'in uluslararası reklam kampanyasıyla tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5'e katlamak. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisinin gücünü dünyaya tanıtacağımız bu kampanyayla teknoloji ihracatına eşsiz bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz."

\

- Yerli navigasyon geliyor

Kaan Terzioğlu, yerli arama motoru Yaani'nin ardından, çok yakında yerli navigasyon uygulamasının da hayata geçeceğini aktardı.

Bu alandaki ilk aksiyonu "Kopilot" adlı uygulama ve ürünle başlattıklarını anımsatan Terzioğlu, bu uygulamanın ardından yerli navigasyon servisinin de yakın zamanda Turkcell tarafından pazara sunulacağını bildirdi.

Telekom sektörünün, yerli otomobil başta olmak üzere tüm dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli aktörü olacağını belirten Terzioğlu, "Endüstri 4.0 bizim sektörümüze yepyeni fırsatlar sunuyor. Ancak dönüşüm dediğimiz bundan ibaret değil. Bundan sonraki süreçlerde sağlık, tarım, üretim, perakende, kısacası aklınıza gelen her alanda, 4.0 süreçlerinin en önemli iş ortağı olacağız. Bunun için çalışan bin kişilik Ar-Ge mühendisimiz, her bir sektör için yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamalarla verimlilik fırsatlarının peşinde koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBinbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...Binbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...
600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru
TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyorTOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bip Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.