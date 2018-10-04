İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Tüm dünyada BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız süreci New York'tan başlatıyoruz. BiP'in dijital reklamları ilk olarak New York'ta, ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı." dedi. Sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin gelecek dönem hedefleri ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şirketin iletişim ve yaşam platformu BiP'in, Türkiye'nin ardından yurt dışındaki iletişimi için de gaza bastıklarını belirten Terzioğlu, geride bırakılan bir yıllık sürede, kullanıcı sayısının küresel oranda yüzde 70 arttığını söyledi. BiP'in, pazar liderliğini ele geçirmek için yeni bir iletişim kampanyasına start verdiğine işaret eden Terzioğlu, kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresinin, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri olacağını bildirdi.

\ - "Yurt dışında ilk hedef 25 milyon kullanıcıya ulaşmak" Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP'in öncelikli hedefinin, yurt dışında ilk aşamada 25 milyon kullanıcıya erişmek olduğunu aktaran Terzioğlu, bu hamlenin aynı zamanda Türkiye'nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Terzioğlu, Türk mühendislerin müthiş işler ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak. Türkiye'nin Turkcell'i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm dünyada BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York'tan başlatıyoruz. BiP'in dijital reklamları ilk olarak New York'ta, ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı. Reklamın ana mesajı, 'Diğerlerini bırakın, gelin BiP'i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin, sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın.' şeklinde. Bu global iletişim kampanyasının hedefi, ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP'in bir platform olarak yaygınlaşması."

-"BiP dünyada birçok kez taklit edilen özelliğiyle gündemde" Terzioğlu, kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP'in konuşulacağını söyledi. Avrupa'da şu an yaklaşık 5 milyon Türk'ün yaşadığını belirten Terzioğlu, "Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran'dan Suudi Arabistan'a, Fas'tan Ukrayna ve Belarus'a, Japonya'dan Brezilya ve Antartika'ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor." diye konuştu. BiP'in bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle zaten gündemde olduğuna işaret eden Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardı. Şimdi BiP'in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu amaçla başlattığımız global iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak. Hedefimiz Türkiye'nin yerli ve milli uygulaması BiP'in uluslararası reklam kampanyasıyla tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5'e katlamak. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisinin gücünü dünyaya tanıtacağımız bu kampanyayla teknoloji ihracatına eşsiz bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz."