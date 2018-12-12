Turkcell, Fintur hisselerini devredecek

Satış işleminin bedelinin, yaklaşık 350 milyon avro olmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Hisse devrinin, Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell'in Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir." denildi.

Açıklamada, Turkcell'in, sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu Fintur Holdings'deki payların tamamını, Fintur'un diğer hissedarı Sonera Holding'e devretmek için bağlayıcı sözleşme imzaladığı bildirildi.

Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, azınlık hissedarı oldukları Fintur'un devri konusunda, öncelikle Kcell'in Fintur tarafından satışının gerçekleştiğini aktaran Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Bunu takiben, Turkcell olarak yüzde 41,45 orandaki Fintur hissemizi yaklaşık 350 milyon avro bedelle ortağımız Sonera Holding'e (Telia) devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladık. Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile net borç/FAVÖK oranımızın 1,5x seviyesinin altına inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonumuzun fazlaya dönüşmesini öngörüyoruz. Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, bu işlemin karlılığımıza yaklaşık 850 milyon lira katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yaratılan bu kaynakla dijital ve büyüme odağımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dünyanın dijital operatörü olma vizyonumuzun arkasında markamız, teknolojimiz, servis portföyümüz, insan kaynağımızla beraber, daha da güçlenen bilançomuz yer alacak."

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- Fintur Holdings de Kcell hisselerini devretti