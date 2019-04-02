FİNANS

Turkcell, Fintur'un satışını tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Turkcell'in, sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu Fintur'un paylarının tamamının Sonera Holding BV'ye devri 2 Nisan 2019'da gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Turkcell, sahibi olduğu Fintur Holdings BV (Fintur) paylarının Sonera Holding BV'ye devir işleminin tamamlandığını bildirdi.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre şirketin, sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu Fintur'un paylarının tamamının, Fintur'un diğer hissedarı olan Sonera Holding BV'ye devri 2 Nisan 2019'da tamamlandı.

Söz konusu satış işleminin nihai bedelinin 352,9 milyon avro olduğu kaydedilen açıklamada, hisse devri için gerekli ön şartların mart ayında tamamlanmasından dolayı, işlemden elde edilen 772,4 milyon TL karın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarına yansımasının öngörüldüğü bildirildi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuyla ilgili olarak, Turkcell'in tarihinde önemli bir stratejik gelişme olan işlemin tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıldan uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve azınlık hissedarı olduğumuz Fintur iştirakimizin ortağımıza devri 353 milyon avro bedelle gerçekleşti. Bu işlem, "Asset light" yani verimli bilanço olarak tanımladığımız stratejimizin, fiziki varlıklarımızın Türkiye'ye odaklı ve uluslararası büyümenin dijital varlıklarla sağlanacağı stratejimizin teyidi niteliğindedir.

Aynı zamanda, bilançomuza yaklaşık 2,2 milyar TL karşılığında nakit girişi sağladığımız bu işlem ile likiditemiz ve bilanço oranlarımız daha da güçlenmiş, döviz pozisyonumuz fazlaya dönüşmüştür. Bu işlemden yaratılan kaynağı müşterimize sunduğumuz değeri zenginleştirecek ve teknolojimizi güçlendirecek yatırımlarda kullanacağız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi teknoloji çözümlerimiz ile insan kaynağımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratma stratejimizle sürdürülebilir ve karlı büyümeye, dijital operatör vizyonumuza odaklanmaya devam edeceğiz."

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