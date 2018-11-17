Turkcell, Galatasaray taraftarını Şampiyonlar Ligi maçına götürüyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, bir Galatasaray taraftarını sarı-kırmızılıların deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maça takım uçağıyla götürecek.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, dijital iş birliği yaptığı Galatasaray'ın Şampiyon Ligi macerasında sarı-kırmızılı taraftarları sevindirmeyi sürdürüyor.

Daha önce taraftarlara 1GB Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin hediyesi veren, Galatasaray'ın grupta elde ettiği galibiyet ve goller karşılığında ise 2,2GB internet kazandıran Turkcell, şimdi de bir şanslı taraftarı takım uçağıyla Moskova deplasmanına götürecek.

Bu şansı yakalamak için ise BiP'teki Sarı Kırmızı Destek kanalında düzenlenecek yarışmayı kazanmak gerekiyor. 19 Kasım'da saat 11.00'de gerçekleşecek yarışmaya katılmak için Şampiyon Paket'e sahip olmak ve BiP'teki Sarı Kırmızı Destek kanalını takip etmek yeterli olacak. 28 Kasım'da Lokomotiv Moskova ile oynanacak maça takım uçağında gidecek kişi, düzenlenecek yarışmada sorulacak sorulara en hızlı ve en doğru yanıt veren taraftar olacak.

