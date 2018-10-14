FİNANS

Turkcell Gelibolu Maratonu başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

"Barış için Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu’nda heyecan başladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Gelibolu Maratonu,"Barış için Koşuyoruz" sloganıyla Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu’nda heyecan başladı. Türkiye’nin "Barış" temalı ilk ve tek maratonunda binlerce kişi bu yıl "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla bir arada. 42 kilometrelik maraton, yarı maraton, 10 km ve halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen mücadelede, Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkuru geçilecek.

Bu yıl tüm dünyada kutlanan Troya Yılı’nın en önemli organizasyonu olarak da dikkati çeken maratonda startı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise 10 kilometrelik koşunun başlangıç kornasını çaldı.

Öte yandan iki yıl önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı’na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı. Bununla birlikte maratona BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı’na eklenecek. 2018 Turkcell Gelibolu Maratonu’nda toplam ödülü de 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 km Koşuları’nın yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3’e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Barış için Koşuyoruz Gelibolu Yarımadası Turkcell

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