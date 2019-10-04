FİNANS

Turkcell Gelibolu Maratonu pazar günü başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü Çanakkale'de koşulacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Gelibolu Maratonu bu yıl 5. kez düzenlenecek.

Katılımcıların dört parkurda yer alabileceği organizasyonda Turkcell Barış Ormanı daha da genişleyecek. Üç yıldır katılımcılar adına dikilen fidanlarla oluşturulan ormana bu yıl her katılımcı için 10 fidan dikilecek.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte bu yıl da maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak.

Her katılımcı için 10 fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması ise Adımlar Fidana olarak belirlendi.

Üç yıl önce düzenlenen maratonda, katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulmaya başlanan Turkcell Barış Ormanı da büyümeye hızlanarak devam ediyor.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndan start alacak. Maraton ve Yarı Maraton için 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek.

Yarı maratona katılacak sporcular, maratondaki parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da aynı noktadan 10.00'da başlayacak.

Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı’ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 10.15'te aynı noktadan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun klasikleşen Maraton Fuarı 4-5 Ekim'de 17 Burda AVM'de gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldiKaradenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Bursa'dan dünyaya 'otopark' ihraç ediyorlar

Bursa'dan dünyaya 'otopark' ihraç ediyorlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos'ta 23.11 milyona çıktı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos'ta 23.11 milyona çıktı

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)

MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.