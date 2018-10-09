Turkcell Gelibolu Maratonu yine BiP'ten takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detayları, 2017'de olduğu gibi bu yıl da BiP'te olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek, Türkiye'nin "barış" temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detaylarına ise 2017'de olduğu gibi bu yıl da BiP üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını takip edebilecek. Ayrıca, TV+’ta yapılacak canlı yayınlar ve röportajlarla Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı, gün boyu canlı tutulacak.

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- Turkcell Barış Ormanı 30 bin fidana ulaştı

BiP'ten maratona yapılan her başvuru, Barış Ormanı’na bir fidan olarak dönecek. İki yıl önce Turkcell tarafından hayata geçirilen, bu yılki dikimlerle 30 bin fidana ulaşacak olan Turkcell Barış Ormanı’na ayrıca BiP’ten yapılan başvuru adedi kadar daha fidan eklenecek.