FİNANS

Turkcell Gelibolu Maratonu yine BiP'ten takip edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

"Barış için Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 4'üncüsü 14 Ekim'de düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detayları, geçen yıl olduğu gibi yine BiP'te olacak - Türkiye'nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP'te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı, maratonun resmi iletişim kanalı olacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detayları, 2017'de olduğu gibi bu yıl da BiP'te olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek, Türkiye'nin "barış" temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detaylarına ise 2017'de olduğu gibi bu yıl da BiP üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını takip edebilecek. Ayrıca, TV+’ta yapılacak canlı yayınlar ve röportajlarla Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı, gün boyu canlı tutulacak.

\

- Turkcell Barış Ormanı 30 bin fidana ulaştı

BiP'ten maratona yapılan her başvuru, Barış Ormanı’na bir fidan olarak dönecek. İki yıl önce Turkcell tarafından hayata geçirilen, bu yılki dikimlerle 30 bin fidana ulaşacak olan Turkcell Barış Ormanı’na ayrıca BiP’ten yapılan başvuru adedi kadar daha fidan eklenecek.

fizy ise her zaman olduğu gibi Turkcell Gelibolu Maratonu’na özel yerli ve yabancı müzik listeleri hazırlayacak.

Türkiye'nin dijital seyahat platformu Fulltrip de maratona özel paketler hazırladı. Fulltrip üzerinden Çanakkale seyahat paketlerinin satışı, ulaşım ve konaklama rehberli tur paketlerine de ulaşmak mümkün olacak.

- Türkiye'de bir ilk

Türkiye'nin ilk ve tek "barış" temalı maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Picme Social uygulaması sayesinde maratonda yer alacak koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden tek tuşla indirip sosyal medyalarında paylaşabilecek.

Truva Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmesinin 20. yılı dolayısıyla tüm dünyada kutlanan 2018 Troya Yılı’nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bu yıl para ödülü de verilecek.

Toplam ödülü 100 bin lira olan organizasyonda, maraton, yarı maraton ve 10 km koşularının yanı sıra 9 yaş kategorisinde ilk 3’e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştıFaizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı
Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladıKoleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Motorine zam!

Motorine zam!

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü artırdı

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü artırdı

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.