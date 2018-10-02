FİNANS

Turkcell Gelibolu Maratonu'na kayıtlar sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bu yıl "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla dördüncüsü düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu'na gelibolumaratonu.com adresinden kayıt olunabiliyor

İSTANBUL (AA) - "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu'na kayıtlar devam ediyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirketin isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, maratona gelibolumaratonu.com adresinden 14 Ekim'e kadar kayıt yaptırılabilecek. Maraton, 14 Ekim'de gerçekleşecek.

Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri şeklinde yapılacak. Bu mücadelelerde yer alıp bu tarihi dokuda koşma heyecanını tatmak isteyenler 14 Ekim'e kadar kayıt olabilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak.

Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

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- Toplam ödül 100 bin lira

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödül 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 Kilometre Koşuları'nın yanı sıra, 9 farklı yaş kategorisinde ilk 3'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak. Turkcell maratonların olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı ise 11 Ekim'de açılacak. 17 Burda AVM'de gerçekleşecek ve 3 gün sürecek fuar kapsamında IAAF Çocuk Atletizmi Etkinlikleri ve ücretsiz Evren Can Gündüz Konseri de yapılacak.

2018 Troya Yılı'nın en önemli organizasyonlarından biri olan maratonun bu seneki onu konukları ise komedyen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen olacak. Maratona dair tüm detaylara BİP üzerinden ulaşılabilecek.

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