Turkcell Gelibolu Maratonu'na kayıtlar sürüyor

İSTANBUL (AA) - "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu'na kayıtlar devam ediyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirketin isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, maratona gelibolumaratonu.com adresinden 14 Ekim'e kadar kayıt yaptırılabilecek. Maraton, 14 Ekim'de gerçekleşecek.

Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri şeklinde yapılacak. Bu mücadelelerde yer alıp bu tarihi dokuda koşma heyecanını tatmak isteyenler 14 Ekim'e kadar kayıt olabilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak.