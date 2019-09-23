FİNANS

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda her katılımcı için bir fidan dikilecek

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Katılımcıların Gelibolu Yarımadası'nda 4 parkurda yer alabileceği organizasyon, 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek - 3 yıl önce katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulan Turkcell Barış Ormanı büyümeye devam edecek

İSTANBUL(AA) - TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl 5'incisi düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayım sürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte, maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak.

Her katılımcı için doğaya bir fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması "Adımlar Fidana" olarak belirlendi. 3 yıl önce düzenlenen maratonda, katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulan Turkcell Barış Ormanı büyümeyi sürdürecek. Gelenekselleşen şekilde Morto Koyu'na sembolik olarak da fidan dikilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndan start alacak. Maraton ve yarı maraton için 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe köyünden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı maratona katılacak sporcular, maratondaki parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da aynı noktadan 10.00'da başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 10.15'te aynı noktadan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

- Maraton Fuarı, 4-5 Ekim’de

Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre koşuları haricinde 9 ayrı yaş kategorisinde koşulacak organizasyonun olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı, 4-5 Ekim’de 17 Burda AVM’de gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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Turkcell Gelibolu Maratonu

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