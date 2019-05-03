Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Turkcell, yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19.2 yükseldiğini ve grup bazında 5 milyar 675 milyon lira gelir elde ettiğini duyurdu.

Turkcell açıklamasında 2018 yılının ilk çeyreğine göre FAVÖK’ün yüzde 12.8 artışla 2 milyar 281 milyona net kârının da 1.4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Turkcell sonuçların da etkisiyle 2019 yılı için açıkladığı gelir büyümesi hedefini yüzde 17 - yüzde 19, FAVÖK marjı hedefini ise yüzde 38 - yüzde 40 olarak güncelledi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, söz konusu rakamlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2019’un ilk üç ayındaki başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarımızla 25’inci yılımıza yakışır bir başlangıç yaptık. Turkcell, 25 yılda geleneksel bir telekom operatöründen, dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip dev bir şirkete dönüştü. Artık bayrağı daha yukarı taşımamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Dijital İş Servisleri şirketimiz ile kurumların ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağız. Finansal hizmetler tarafında Paycell, Financell ve Sigorta şirketlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz. Ve tüm bunları yaparken müşterilerimiz ile daha yakın bir bağ kuracağız.”

Turkcell’in müşteri odaklı yaklaşımını önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceği belirten Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşterimizle daha kuvvetli bir duygusal ilişki içinde olmayı hedeflediğimiz yeni dönem için satış organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik. Böylece müşterilerimize daha yakından odaklanabileceğimiz ve onların ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve etkili çözümler sunabileceğimiz bir yönetim yapısına geçmiş olduk. Önümüzdeki dönemde kârlı büyümemizi sürdüreceğimize inandığımız stratejik vizyonumuz, üç ana odak alanıyla devam edecek. Bunlar dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve finansal hizmetler platformumuz. Yerli ve milli dijital uygulamalarımızın Türkiye’de kullanımının artması için çalışmalarımızı sürdürürken toplam 38 ülkeye ulaşan dijital ihracatımızı yeni işbirlikleriyle geliştireceğiz. Yakın zamanda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sektörlerin dijitalleşmesi, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik çağın gerekliliklerine uyabilmesi için dijital dönüşümlerine yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Güçlü potansiyeline inandığımız finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bu alandaki yeni fırsatlar da diğer odak alanımız olacak.”