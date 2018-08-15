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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

"(Son dönemde ekonomide görülen spekülatif ataklara karşı) Devletimizin aldığı kararların yerinde olduğunu düşünüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasını desteklemeli, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliği sağlamalı, kayıt dışı ekonomi ile el birliği ile mücadele etmeliyiz" - "Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son dönemde ekonomide görülen spekülatif ataklara karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şirket olarak dijital operatöre dönüşürken, donanımdan ziyade üzerine katma değer ekleyebilecekleri yazılım tarafında çözümler geliştirebilme hedefi ile yola çıktıklarını anımsattı.

Geçen 3,5 yılın ardından, bugün geldikleri noktada, dijital servislerinin indirilme sayısının 110 milyona yaklaştığını kaydeden Terzioğlu, bu servisleri yurt dışından indirenlerin sayısının da 3 milyonu aştığını aktardı.

Terzioğlu, halihazırda mesajlaşmadan eğlenceye, müzikten yayıncılığa, ödeme sistemlerinden arama motoruna, e-ticaret çözümlerinden online depolama çözümlerine kadar hemen her alanda, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun dijital servisler sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"En önemlisi bu servislerimizin tamamının verisini, 'Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın' hedefimiz doğrultusunda Türkiye'de tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde, 2018 yılı başında başlattığımız dijital ihracat hamlemizi daha da ileri taşımaya ve dijital servislerimiz ile ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu noktada Türkiye'nin data açığının kapatılması için gerekli yasal mevzuatların yeni Türkiye'ye yakışır biçimde, vakit kaybetmeden oluşturulacağına inancımız tam.

Diğer yandan Turkcell olarak müşterilerimizin farklı taleplerini karşılamak için cihaz satışı da yapıyoruz. Bu alanda yerli cihaz satışını uzun zamandır teşvik ediyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız. Önümüzdeki dönemde bilgisayar ve akıllı cihaz sahipliğini artırıcı tedbirleri düşünmeli, bunu da yerli ve milli üretim ile yapmak hedefine koşmalıyız."

Terzioğlu, son dönemde ekonomide görülen spekülatif ataklara karşı devletin aldığı kararların yerinde olduğunu belirterek, daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasının desteklenmesi, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaan Terzioğlu, "Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur." değerlendirmelerinde bulundu.

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