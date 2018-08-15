İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son dönemde ekonomide görülen spekülatif ataklara karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

"En önemlisi bu servislerimizin tamamının verisini, 'Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın' hedefimiz doğrultusunda Türkiye'de tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde, 2018 yılı başında başlattığımız dijital ihracat hamlemizi daha da ileri taşımaya ve dijital servislerimiz ile ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu noktada Türkiye'nin data açığının kapatılması için gerekli yasal mevzuatların yeni Türkiye'ye yakışır biçimde, vakit kaybetmeden oluşturulacağına inancımız tam.

Diğer yandan Turkcell olarak müşterilerimizin farklı taleplerini karşılamak için cihaz satışı da yapıyoruz. Bu alanda yerli cihaz satışını uzun zamandır teşvik ediyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız. Önümüzdeki dönemde bilgisayar ve akıllı cihaz sahipliğini artırıcı tedbirleri düşünmeli, bunu da yerli ve milli üretim ile yapmak hedefine koşmalıyız."

Terzioğlu, son dönemde ekonomide görülen spekülatif ataklara karşı devletin aldığı kararların yerinde olduğunu belirterek, daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasının desteklenmesi, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaan Terzioğlu, "Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur." değerlendirmelerinde bulundu.

