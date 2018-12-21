Turkcell, girişimcileri 4,6 milyon TL fonla buluşturdu

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Turkcell'in 2016'da hayata geçirdiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın, girişimcilik ekosistemine "can suyu" destekleri verdiğini ifade ederek, "Bugüne dek yaklaşık 6 bini aşkın prototip aşamasındaki proje Arıkovanı’na ulaştı ve girişimciler platform üzerinden 4,6 milyon TL’yi aşkın destek topladı. Arıkovanı’nda fonlanan projelerin yaratıcıları, genellikle 30 yaş altı gençlerden oluştu." dedi. Ertopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkcell olarak, Türkiye'de istihdama ve ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla birçok sektörde teknolojiyle güçlenmiş girişimcilerin yetişmesine, büyümesine ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine destek olduklarını kaydetti. Ertopuz, "Girişimcileri ve yenilikçi teknolojik projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformumuz Arıkovanı'na büyük önem veriyoruz. 2016 başında hayata geçen Arıkovanı aracılığıyla girişimciler, geliştirdikleri teknoloji projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynağa toplum desteğiyle ulaşıyor." dedi.

Arıkovanı'nın bu yıl girişimcilik ekosistemine verdiği desteği bir adım öteye götürmek için Arıkovanı Mağaza'yı açtığını hatırlatan Ertopuz, bugüne kadar girişimcilere yeterli fonu toplamaları için platform sağlayan Arıkovanı'nın, artık üretime geçmeyi başarmış girişimcilerin ürünlerini satışa sunabileceği bir platform da sunduğunu kaydetti. \ - "Kitlesel fonlama rekorunu kıran 783 bin TL ile Ape X Drone Projesi oldu" Ayşem Ertopuz, Turkcell'in girişimcilik ekosistemine verdiği desteklerin meyvesini verdiğini ifade ederek, "Bugüne dek yaklaşık 6 bini aşkın prototip aşamasındaki proje Arıkovanı’na ulaştı ve girişimciler platform üzerinden 4,6 milyon TL’yi aşkın destek topladı. Arıkovanı’nda fonlanan projelerin yaratıcıları, genellikle 30 yaş altı gençlerden oluştu." dedi. Arıkovanı'nın, Türkiye kitlesel fonlama pazarının lideri konumunda olduğunu vurgulayan Ertopuz, şunları kaydetti: "6 bini aşkın proje, kitlesel fonlama kampanyası için başvurdu. 66 proje kabul edilerek kampanyası başlatıldı. 33 kampanya destek hedeflerine ulaştı. Arıkovanı’nda fonlanan 5 proje; Alya, Bean, Otsimo, Zchool ve Invidyo, yatırımcılardan destek aldı. 2018 yılında şimdiye kadar en çok desteği toplayan ve Türkiye’nin kitlesel fonlama rekorunu kıran 783 bin 955 TL ile Ape X Drone Projesi oldu. Wollox-İnteraktif Ekran Dönüştürücüsü, Solar Curtain-Elektrik Üreten Akıllı Perde, Sense Watch-İşitme Engelliler İçin Akıllı Saat Projeleri, 2018 yılında başarıyla fonlanan projelerden sadece birkaçı... Projeler, Arıkovanı’nda desteklerle buluşmaya devam ediyor."

\ - "Ape X Drone, dünyanın en inovatif 20 drone'u arasına girdi" Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertopuz, Arıkovanı’nda başarıyla fonlanan projelerin; ulaştıkları başarılarla Türkiye'deki yenilikçi düşünen gençler için örnek olduğunu ifade etti. Ertopuz, devamla şunları kaydetti: "Örneğin, 2016 yılında 360 bin destek toplayan Outliers Akıllı Not Defteri Projesi bugün 120 bin defteri 200 ülkeye ulaştırdı. Yine Arıkovanı'nda fonlanan Twin Bilime Giriş Seti, artık dünyaya açıldı ve Londra’da ofisini açtı. İngiltere’nin en büyük bilim fuarında Türkiye'yi temsil etti. Ape X Drone, dünyanın en inovatif 20 drone’u arasına girdi. Otizmli çocukların eğitime daha kolay ulaşması için geliştirilen Otsimo, bugün 90 ülkede 100 binden fazla çocuğa ulaştı. Arıkovanı'nda başarıyla fonlanan projelerin daha birçok başarı hikayesi var. Başarıyla fonlanarak çıktıkları bu yolculukta Arıkovanı, değer katabildiği noktalarda girişimlere destek olmaya devam ediyor." \ - Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ne büyük ilgi

Ayşem Ertopuz, Turkcell'in kadın girişimcilere çok büyük önem verdiğini ifade ederek, hayata geçirdikleri Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Türkiye’nin teknolojide kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Turkcell'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle yürüttüğü projeye, lise ve üniversite mezunu ya da henüz üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınların başvurabildiğini bildiren Ertopuz, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınların programa ilgi gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gören Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ne bugüne kadar 60 kentten bin 359 kadın girişimcinin başvurduğunu, bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitimin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldığını anlatan Ertopuz, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol katedildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken, 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi. Projeler her ilde düzenlenen etkinliklerle jüriye sunuldu. Seçilen projeler İstanbul’daki finalde büyük jürinin karşısına çıktı. Kazananlar para ödülü aldı. Ayrıca, kendi illerinde de teknoparklarda, eğer öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı elde etti.