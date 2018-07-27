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Turkcell Global Bilgi ve Katılım Emeklilik'ten iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

İş birliği kapsamında Turkcell Global Bilgi, Katılım Emeklilik'in müşteri hizmetlerini Edirne'deki lokasyonundan yönetecek

İSTANBUL (AA) - Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi ile bireysel emeklilik ve sigortacılık sektörü markası olan Katılım Emeklilik iş birliğine gitti.

Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın güç birliğinden doğan Katılım Emeklilik, çağrı merkezi hizmetleri için Türkiye'nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi'yi tercih etti.

İş birliği kapsamında Turkcell Global Bilgi, Katılım Emeklilik'in müşteri hizmetlerini Edirne'deki lokasyonundan yönetecek.

Bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası alanlarındaki ürünleriyle Katılım Emeklilik’in tüm müşteri hizmetleri bundan böyle Turkcell Global Bilgi çatısı altında yönetilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi yaklaşımı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firması olarak dikkat çekiyoruz. Katılım Emeklilik olarak, güvenilir, doğru ve yeni sigorta çözümleri sunarak müşterilerimizden aldığımız güç ile katılım sigortacılığında Türkiye'nin lider sigorta şirketiyiz. Bu vizyonla yola çıkarak müşteri hizmetlerinde yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedeflediğimiz için Turkcell Global Bilgi ile iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur da Turkcell Global Bilgi'nin yıllara dayanan tecrübesi, üstün teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla hizmet verdiği firma sayısını artırmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Klasik çağrı merkezi servislerinin ötesine geçerek hizmet verdiğimiz markanın baştan uca müşteri deneyimini tasarlıyor ve uyguluyoruz. Markaların müşterisine yaşatmak istediği deneyimi kendi iş hedefimiz ile entegre ederek ihtiyaca cevap verecek kişisel çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil sigortacılık şirketi Katılım Emeklilik ile projeyi konuşmaya başladığımız anda müşteriye bakışımızdaki ortak noktaları görmemiz bizi heyecanlandırdı. Bugün de her iki firma açısından eşsiz müşteri deneyimini gerçekleştirecek bir iş birliğine başlamış olduk."

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