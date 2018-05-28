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Turkcell Global Bilgi'den ana sponsorluk

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Turkcell Global Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan: - "Turkcell Global Bilgi olarak biz, insan odağını kaybetmeden, güçlü teknolojik alt yapımız ve sonuçları itibarıyla birçok kez denenmiş metodolojimizle firmaların müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, 6. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Müşteri Deneyimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi, Türkiye’nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.

İki paralel salonda gerçekleşen ve Türkiye’nin en önemli markalarının konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte müşteri hizmetlerindeki yenilikler ve sektörün geleceği ele alındı.

Sektörlere özel 5 farklı panel ve 27 ayrı oturuma ev sahipliği yapan zirvede, 49 konuşmacı ve 600’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan ve Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel’in de konuşmacı olarak yer aldığı zirvede, Endüstri 4.0 kavramının müşteri hizmetleri alanındaki yansımaları, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratmanın önemi, dijital müşteri deneyimi, müşteri deneyimine yenilikçi bakabilmek, chatbotlar, yapay zekanın müşteri deneyimine entegrasyonu, self servis kanal yaygınlaşması, kişisel verilerin korunmasına bağlı güvenlik unsurları ve büyük verinin derinleme analizi gibi kavramlar tartışıldı.

Zirvede, BiP kanalı sayesinde izleyiciler gün boyunca gerçek zamanlı olarak programı takip ederek, merak ettikleri sorulara cevap buldu ve sürpriz hediyeler kazandı.

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- "Deneyimi yaşayan da yaşatan da insan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, etkinliğe ana sponsor olarak sektör gelişimine destek olduklarını belirterek, teknolojinin baş döndürücü hızının müşteri deneyimini de dönüştürdüğünü vurguladı.

Müşterilerin zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde kendilerine en iyi deneyimi sunan firmaları tercih ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"En iyi deneyimi sunmanın yolu ise müşteriyi en iyi şekilde anlamaktan geçiyor. Büyük verinin bize sunduğu bilgi hazinesi, dijital teknolojiler sayesinde müşteriyi anlamanın anahtarı oluyor. Tüm bunların yanında deneyimi yaşayanın da yaşatanın da insan olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Turkcell Global Bilgi olarak biz, insan odağını kaybetmeden, güçlü teknolojik alt yapımız ve sonuçları itibarıyla birçok kez denenmiş metodolojimizle firmaların müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştiriyoruz."

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6. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi Turkcell Global Bilgi

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